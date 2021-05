LECCE – Il “Via del Mare” in uso alla società per 10 anni. Il sindaco Salvemini: “Si apre una nuova stagione per lo stadio”

Lo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” passa, in uso e gestione, all’Unione Sportiva Lecce per i prossimi dieci anni. La decisione del Comune di Lecce è stata ufficializzata con la determina del 22 aprile scorso e, nella giornata di ieri, è stata notificata al sodalizio giallorosso. La procedura di gara era stata indetta con un bando pubblico datato 8 settembre 2020. Dopo l’adempimento delle formalità previste da parte della società, si metterà nero su bianco la volontà delle parti con apposita convenzione.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini: “Come accade in tantissime altre città italiane ed europee che possono vantare società di calcio professionistico ad altissimo livello, all’U.S. Lecce sarà concesso in uso esclusivo lo stadio della città a fronte di un canone annuo. L’uso esclusivo comporterà per il concessionario l’onere della manutenzione straordinaria dell’impianto ma anche l’opportunità di ripensarne in piena autonomia le attività di ticketing, marketing, servizi, gestione del marchio, usi diversi dalle partite e dagli allenamenti di calcio, per sfruttare, a beneficio del proprio equilibrio economico e dell’attrattività della struttura, tutte le potenzialità di mercato che un impianto del genere offre.

La firma della Convenzione potrà consentire alla società, inoltre, di poter ottenere l’erogazione di un importante finanziamento regionale ai sensi del Titolo II per l’ammodernamento dell’impianto. Sono inoltre in via di definizione, tra gli interventi a cura del Coni in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, ulteriori investimenti per l’ammodernamento.

La firma della Convenzione sarà la tappa finale di un lavoro di lungo periodo, che aprirà una nuova stagione per lo Stadio. Un lavoro condotto in gran parte a fari spenti, che ha impegnato dirigente e funzionari del settore Patrimonio, dirigenti e consulenti dell’U.S. Lecce. A tutti loro va il mio ringraziamento per aver dato concretezza ad un passaggio del quale da anni si ribadiva l’urgenza e la necessità, ma che finora era rimasto solo un auspicio”.

(in foto: il sindaco Salvemini e il presidente Sticchi Damiani – archivio)