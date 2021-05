SPORT PARALIMPICI – Pierluigi Maggio, il leone di Muro Leccese che corre per riscattarsi

Voglia di lottare, rialzandosi e migliorandosi, giorno dopo giorno. Sono questi i punti fissi della vita di Pierluigi Maggio, 29enne atleta di Muro Leccese, vice campione italiano di paraduathlon sprint (corsa per 3 km, in bici per 12, poi 1,5 km di corsa) ai recentissimi Campionati italiani che si sono tenuti a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Maggio, all’età di 17 anni, perse un piede dopo essere stato investito da una moto vicino casa e gareggia con una protesi sotto le insegne della Blu Fit Triathlon. L’impatto con il veicolo gli procurò anche la frattura dell’altra gamba e fu costretto ad una lunga degenza sulla sedia a rotelle, durata circa sei mesi, prima di intraprendere il percorso riabilitativo.

Da quel momento, Maggio decise di ricominciare a lottare, diventando investitore finanziario, aprendo un’agenzia di viaggi e diventando un coach, collaborando, anche, con diverse associazioni che operano nel settore della disabilità.

Il suo sogno è partecipare e vincere una gara di triathlon e di partecipare e concludere la maratona di Berlino. Con il suo spirito da leone, siamo sicuri che Pierluigi centrerà anche questo traguardo.