SERIE B – Il Lecce ad Ascoli con la rosa ridotta all’osso: programma e designazioni arbitrali del 2° turno

Al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, domani pomeriggio, sarà di scena un Lecce con la rosa ridotta all’osso, tra indisponibili e partenti dell’ultima ora come Petriccione, e infarcita di giovani della Primavera, per la seconda giornata d’andata di Serie B. Arbitrerà il signor Ros di Pordenone, con cui il Lecce vanta un bilancio di quattro vittorie, un pari e una sconfitta. L’ultima gara arbitrata dal fischietto friulano, che vedeva in campo i giallorossi, è stato il 2-2 interno contro il Sassuolo, nello scorso campionato.

Ad Ascoli, tra campionato e Coppa Italia, il Lecce ha vinto solo tre volte su 15 incontri, l’ultima delle quali fu un 2-5 il 27 ottobre 2013, nona di Lega Pro Prima Divisione, con doppiette di Bogliacino e Zigoni e rete di Ferreira Pinto; Vegnaduzzo e Schiavino per i bianconeri. L’ultimo confronto diretto del “Del Duca”, invece, si chiuse con una vittoria di misura per i bianconeri con gol di Ardemagni (15 settembre 2018) (dati wlecce.it).

Il programma completo e le designazioni arbitrali.

sab. h 14.15

Chievo-Salernitana: Luca Massimi di Termoli (Palermo-Ruggieri; IV Meraviglia)

sab. h 16.15

Ascoli-Lecce: Riccardo Ros di Pordenone (Rossi L.-Zingarelli: IV Paterna)

Empoli-Monza: Antonio Di Martino di Teramo (Di Gioia-Schirru; IV Prontera)

LR Vicenza-Pordenone: Giacomo Camplone di Pescara (Villa-Della Croce; IV Panettella)

Reggina-Pescara: Valerio Marini di Roma 1 (Berti-Moro; IV Maggioni)

Spal-Cosenza: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Rocca-Miele; IV Gualtieri)

Venezia-Frosinone: Alberto Santoro di Messina (Paganessi-Macaddino; IV Di Graci)

V. Entella-Reggiana: Daniel Amabile di Vicenza (Prenna-Bercigli; IV Scarpa)

dom. h 15

Pisa-Cremonese: Matteo Gariglio di Pinerolo (Giallatini-Capaldo; IV Volpi)

dom. h 21

Cittadella-Brescia: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Preti-Margani; IV Ayroldi)

CLASSIFICA: Cittadella, Empoli e Venezia 3 – Pisa, Reggiana, Ascoli, Brescia, Reggina, Salernitana, Chievo, Cosenza, Lecce, Monza, Pescara, Pordenone, Spal e V. Entella 1 – Vicenza, Cremonese e Frosinone 0.