ATLETICO RACALE – Marco Greco traccia la rotta: “Ogni domenica sarà battaglia, partendo dalla prima con l’Otranto”

Nonostante l’eliminazione arrivata ai calci di rigore, il primo turno di Coppa Italia Eccellenza ci ha consegnato un Atletico Racale vivo e combattivo, in grado di giocarsela alla pari con un avversario consolidato come l’Ugento. Grande organizzazione tattica e tanta solidità difensiva, anche per merito di un pacchetto arretrato che, oltre all’esperienza di capitan Casalino e Francesco Greco, da quest’anno potrà contare sulle grandi qualità dell’ex Gallipoli e Deghi, Marco Greco, protagonista della nostra esclusiva odierna.

SEGNALI POSITIVI – “Essere eliminati da una competizione non è mai piacevole, soprattutto quando ciò avviene ai calci di rigore, al termine di un doppio confronto ben giocato, contro un avversario importante come l’Ugento. Ora occorre raccogliere tutto ciò che di buono ha detto questo primo turno di Coppa, farlo nostro e ripartire da lì. I segnali positivi ci sono stati, considerando anche il lungo stop. La strada è quella giusta, ora occorre percorrerla con insistenza e soprattutto con grande cultura del lavoro”.

NUOVA AVVENTURA – “Conosco bene mister Sportillo e diversi ragazzi che compongono quest’organico. Nel primo mese di lavoro si è già creato un gruppo solido, che ha voglia di far bene. Ovviamente sappiamo bene che questo è un campionato ostico, con tanti derby e diverse ottime squadre. Ogni domenica sarà una battaglia, e noi dovremmo cercare di farci trovare pronti, senza mai perdere di vista il nostro reale obbiettivo, che è quello di difendere la categoria”.

SUBITO DERBY – “Ecco, riagganciandomi al discorso precedente, pronti via ed è subito derby. Affronteremo l’Otranto, squadra compatta, ben organizzata e reduce da diverse stagioni in categoria, con un collettivo composto da diversi calciatori importanti. Già nel primo turno di Coppa il loro valore è venuto fuori, quindi sarà una sfida molto ostica. Stiamo comunque cercando di preparare al meglio quest’esordio, per tentare di partire con il piede giusto”.