LECCE – Stepinski è un nuovo calciatore giallorosso: la scheda dell’ex Chievo e Verona

L’Unione Sportiva Lecce comunica l’ingaggio di Mariusz Stepinski, attaccante polacco classe 1995, proveniente dall’Hellas Verona. Il neo giallorosso, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato nel Verona, mettendo insieme tre gol in 21 presenze, ma ha cominciato nel Chievo (con cui era tesserato dal 2017/18), collezionando solo una presenza in campionato e due in Tim Cup. Con la compagine clivense, in totale, ha segnato sei reti in Serie A 2018/19 e cinque nel torneo 2017/18 su 63 presenze ufficiali tra Serie A (57), B (1) e Tim Cup (5). In passato ha anche vestito le casacche del Nantes, del Ruch Chorzow, del Wisla Cracovia, della squadra B del Norimberga e del Widewz Lodz. Conta anche 16 presenze nell’Under 21 del suo Paese, con otto reti, e quattro gettoni nella nazionale maggiore.

Stepinski ha scelto la maglia numero 14 ed è già in ritiro ad Ascoli Piceno, a disposizione di mister Corini, avendo già svolto le visite mediche nei giorni scorsi. Arriva a Lecce a titolo temporaneo con diritto d’opzione.