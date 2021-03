SERIE B – Giornata pro-Empoli e Venezia. Mancosu premiato, nessun vincitore nella sfida in famiglia. I numeri della 26ª

Giornata positiva per Empoli e Venezia che fanno bottino pieno contro Reggina e Reggiana (prossimo avversario del Lecce). Il Monza rallenta e si fa superare dagli arancioneroverdi, trascinati da un Aramu sempre più convincente. reti bianche tra Salernitana e Spal, così come tra Lecce e Entella, mentre il Chievo cala un tris al Pordenone e stacca la squadra di Corini, posizionandosi in quinta posizione. I giallorossi, nonostante il pari contro l’ultima in classifica, agganciano il Cittadella al sesto posto, scivolato in casa col Pescara. Ma il fatto di aver gettato via quattro punti nelle ultime due gare, è ancora più evidente alla luce dei risultati della 26esima giornata.

Nella classifica marcatori, passettino in avanti del leader Leonardo Mancuso. Alle sue spalle, ancora tutti a secco. Si guadagna la base del podio uno strepitoso Meggiorini.

Nessun vincitore nella sfida in famiglia Mancosu. Marco, capitano del Lecce, è stato anche premiato ieri pomeriggio, prima di Lecce-Entella, per i suoi primi 50 gol in giallorosso. Matteo, attaccante dell’Entella, al momento è sotto per 8 a 5.

La classifica marcatori di Serie B aggiornata dopo la 26esima:

14 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia), Coda M. (Lecce);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana), Meggiorini R. (LR Vicenza);

9 RETI: Ayè F. (Brescia), Ciofani D. (Cremonese);

8 RETI: La Mantia A. (Empoli), Mancosu M. (Lecce), Mazzocchi S. (Reggiana), Marconi M. (Pisa);

7 RETI: Gargiulo M. (Cittadella), Valoti M. (Spal), Paloschi A. (Spal);

6 RETI: Bajic R. (Ascoli), Stepinski M. (Lecce), Novakovich A. (Frosinone), Vido L. (Pisa), Folorunsho M. (Reggina), Aramu M. (Venezia);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Torregrossa E. (Brescia), Sabiri A. (Ascoli), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Ogunseye R. (Cittadella), Boateng K. (Monza), Mota Carvalho D. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Gliozzi E. (Cosenza), Garritano L. (Chievo), Olivieri M. (Empoli), Gytkjaer C. (Monza);

4 RETI: 14 calciatori (Rodriguez P.)

3 RETI: 28 calciatori

DUE RETI: 60 calciatori (Falco F., Henderson L.);

UNA RETE: 104 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Majer Z., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B., Maggio C.)

(foto: la premiazione di Mancosu prima di Lecce-Entella)