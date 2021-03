SERIE C/C – Virtus Francavilla, con la Casertana per cambiare rotta. Focolaio Cavese: il programma della 28ª

Si è aperto ieri, con l’anticipo tra Potenza e Turris (2-1), il turno numero 28 nel girone C di Serie C che si completerà nella giornata di oggi, a partire dalle ore 15. La Virtus Francavilla è attesa dalla Casertana in una sfida che vale tre punti pesanti in chiave playoff. C’è da cancellare quanto prima il brutto scivolone subito in casa per mano del Monopoli, ma, più in generale, c’è da allontanare quanto prima un periodo abbastanza grigio, nel quale i biancazzurri hanno portato a casa solamente due pareggi nelle ultime cinque.

Oltre a Casertana-Virtus Francavilla (che sarà diretta dal signor Giaccaglia di Jesi, a partire dalle ore 15), si giocheranno: Paganese-Viterbese, Foggia-Vibonese (ore 15); Catanzaro-Avellino, Juve Stabia-Bari (ore 17.30) Catania-Palermo, Monopoli-Bisceglie (ore 20.30). Rinviata Ternana-Cavese per l’alto numero di positivi al Covid nella formazione salernitana.

CLASSIFICA: Ternana 62 – Avellino 50 – Bari 49 – Catanzaro 44 – Catania 40 – Teramo 38 – Juve Stabia 37 – Foggia 36 – Palermo e Casertana 33 – Viterbese 32 – Turris 31 – Virtus Francavilla e Monopoli 30 – Vibonese e Potenza 24 – Paganese 23 – Bisceglie 20 – Cavese 16.

(foto: archivio, ©D. Marciano)