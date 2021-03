LECCE – Pettinari è ancora un flop, la mano di Corini fatica a vedersi: le pagelle del pari contro l’Entella

LE PAGELLE DI LECCE-VIRTUS ENTELLA

Gabriel voto sv: si limita alla gestione ordinaria, risultando praticamente spettatore non pagante dell’assalto giallorosso.

Maggio voto 6: sfiora il bis di Pescara in due circostanze, ma in entrambe le occasioni, il solito Russo si fa trovare abbastanza pronto. Per il resto una gara senza grandi acuti.

Dall’82’ Paganini sv: entra per dare maggiore spinta in una fase convulsa, senza però riuscire a trovare lo strappo decisivo.

Meccariello voto 6,5: preciso e pulito quando viene chiamato in causa, soprattutto a dieci dalla fine, quando, con una tempestiva chiusura, stoppa la ripartenza di Brunori.

Lucioni voto 6: più che da difensore, agisce da play aggiunto, provando a scardinare il muro della formazione di Vivarini. Buone personalità anche in fase di costruzione.

Gallo voto 5,5: serata non brillantissima per il laterale mancino giallorosso. Spesso sorpreso alle spalle dalle sortite offensive liguri, che, comunque non riescono a sfruttare le sue sbavature. Nella seconda frazione perde lucidità e con essa anche diversi palloni. Ha percorso chilometri sulla fascia sinistra, poi è finita la benzina. Si rifarà

Bjorkengren voto 5,5: rispetto ad altre prestazioni, si mette un po’ in meno in risalto. Si limita al compitino, senza mai sfondare sul lato di competenza; prova a farsi notare con un paio di traversoni che non portano però a nulla di buono.

Dall’82’ Coda sv: entra nel finale, ma non ha l’occasione per lasciare il segno.

Hjulmand voto 6: meno brillante e preciso del solito. Gioca comunque con la semplicità e la pulizia che lo contraddistinguono, senza però trovare mai la traccia verticale che possa illuminare la scena. La diffida sembra condizionare la sua prestazione quando c’è da schermare le giocate avversarie.

Henderson voto 5,5: il martello scozzese ammirato nel girone d’andata sembra ormai un lontano ricordo. Torna nel ruolo di mezz’ala destra, ma i risultati non cambiano. Tanta corsa e generosità, pochi spunti degni di not. Ma c’è da dire che è uno dei pochissimi che non ha mai rifiatato, da settembre a oggi.

dal 76′ Majer voto 5,5: poco contributo al forcing finale e anche un giallo da frustrazione, evitabile.

Mancosu voto 5,5: prova a suonare la carica, affidandosi anche ad iniziative personali che però portano a poco di buono. Il dialogo con i compagni d’attacco non è quasi mai produttivo e nel finale anche lui perde la lucidità, cosa che da un capitano e trascinatore, sorprende un po’.

Pettinari voto 4,5: Corini si affida a lui dal primo minuto, ma l’attaccante ex Trapani lo tradisce ancora. Spreca clamorosamente la chance del vantaggio nella prima frazione, e di fatto da quel momento in poi non riesce quasi mai a rientrare in partita. L’impegno c’è, si fa vedere anche in paio di ripiegamenti difensivi, ma gira troppo a largo della porta avversaria. E, quando ci è vicino, spreca tutto.

Yalcin voto 5,5: entra con la voglia di lasciare il segno e spaccare il mondo, ma anche lui come i compagni, di concreto, lascia veramente poco. Ci prova con una spettacolare sforbiciata, sprecando una delle ultime chance. È un po’ grezzo nei movimenti, sicuramente ancora non al top. Testimone ne è il cartellino giallo rimediato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Rodriguez voto 6: ancora una volta appare il più in palla dell’intero pacchetto avanzato giallorosso. Mobile e vivace, cerca sempre lo spunto giusto, che questa volta spreca nella seconda frazione, calciando tra le braccia di Russo.

Dal 76′ Stepinski voto 5,5: pronti via e sbaglia un paio di giocate abbastanza semplici. Nel finale prova a mettersi in mostra, andando ad un passo dal vantaggio con un bel colpo di testa che Russo disinnesca con un super intervento. Per il resto tanto movimento e poco più.

All. Corini voto 4,5: Due punti con le ultime due della classe sono un vero e proprio campanello d’allarme per tutto l’ambiente. Inutile negarlo, il tecnico ex Brescia non è ancora riuscito a dare una vera e propria identità a questa squadra e la confusione in campo ne è la conferma. Prova in tutti i modi a conquistare i tre punti, finendo per far perdere la bussola ai suoi.

—

VIRTUS ENTELLA: Russo 8; De Col 6, Pellizzer 6,5, Chiosa 6 (65′ Poli 6), Costa 6,5; Koutsoupias 5,5, Paolucci 5,5 (60′ Nizzetto 6), Brescianini 6,5 (60′ Settembrini 6); Schenetti 6 (91′ Dragomir s.v.); Brunori 6 Mancosu 5,5 (65′ Capello 6).

(foto: Pettinari, male la sua seconda da titolare – ©SalentoSport/Coribello)