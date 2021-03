LA CRONACA – Lecce, un altro insulso pareggio. Nessun gol con l’Entella ultimo

Nemmeno contro l’ultima della classe, la modestissima Virtus Entella, il Lecce riesce sbloccarsi e tornare alla vittoria, venendo bloccato su uno scialbo 0-0. Le occasioni giallorosse si sono sprecate ed i salentini avrebbero forse meritato ben altro risultato, ma hanno dimostrato troppa poca cattiveria e voglia di vincere per poter far loro la partita. E per risalire la classifica è l’ennesima occasione sprecata.

Corini riporta titolare dopo tre gare capitan Mancosu e dà una chance in attacco a Pettinari. Per Vivarini c’è il fratello maggiore di Marco in avanti, Matteo Mancosu. Il copione del match appare chiaro sin dall’inizio, con il Lecce alla ricerca del gol ed in pieno possesso del pallino e l’Entella attenta dietro e pronta a ripartire. I giallorossi si lanciano subito all’attacco, ma i liguri si chiudono bene. Al 12′ la prima palla gol: il corner di Mancosu trova Pettinari che di testa spara alto da ottima posizione. Al quarto d’ora grande azione corale dei padroni di casa che liberano al tiro Mancosu, autore di un mancino potente ma impreciso e la palla va alta sul fondo. Due minuti e Rodriguez calcia forte appena entrato in area: Russo è ben posizionato e respinge di pugno. Al 21′ Henderson apparecchia per Maggio, torsione perfetta del terzino ma risposta strepitosa in corner dell’estremo ligure. Opportunità madornale due minuti più tardi: Rodriguez lancia Mancosu che offre a Pettinari il più facile dei gol, ma la punta tentenna e Russo chiude ancora in corner. L’ex Trapani prova a rifarsi subito dopo raccogliendo il tiro errato di Hjulmand e calciando però addosso a Russo. Arriva alla mezz’ora il primo alleggerimento ospite con Brunori, che calcia forte ma nettamente alto. Al 38′ Pettinari dalla destra crossa forte in mezzo, Mancosu devia al volo ma ampiamente al lato. Al riposo si va sullo 0-0 ma, per quanto creato, il Lecce poteva avere almeno due gol di vantaggio.

Anche nella ripresa il Lecce è proiettato in attacco, ed al 49′ Bjorkengren prova a rompere gli indugi con un mancino potente ma impreciso: palla nettamente al lato. Al 57′ azione insistita dei giallorossi e appoggio di Henderson per Rodriguez, che però gira troppo centralmente tra le braccia di Russo. I giallorossi non riescono ad accelerare e tornano alla conclusione solo al 74′ con il colpo di testa di Maggio su cross di Mancosu, centrale e bloccato dal portiere. Minuto 84, Stepinski liberato al tiro sulla sinistra ci prova con un destro a giro dal limite: palla sul fondo. Cinque minuti ed il cross di Mancosu è stavolta perfetto per il colpo di testa ancora una volta di Stepinski, alzato in corner dal solito Russo. Al secondo di recupero Yalcin riceve da Gallo e cerca l’eurogol in rovesciata, non trovando la porta di pochissimo. Nel finale l’Entella punta al non gioco e ci riesce: il risultato resta sullo 0-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Reggiana domenica alle 21.

(foto: la palla gol fallita da Pettinari nel primo tempo – ©SalentoSport/Coribello)