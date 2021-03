LIVE! LECCE-VIRTUS ENTELLA, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”

martedì 2 marzo 2021, ore 19

Serie BKT 2020/21 – giornata 26

LECCE-VIRTUS ENTELLA 0-0

LECCE (4-3-1-2): Gabriel – Maggio (80′ Paganini), Lucioni, Meccariello, Gallo – Henderson (75′ Majer), Hjulmand, Bjorkengren (80′ Coda) – Mancosu Mar. – Rodriguez (75′ Stepinski), Pettinari (63′ Yalcin). A disp.: Bleve, Borbei, Monterisi, Nikolov, Zuta, Maselli, Tachtsidis. Allenatore: Eugenio Corini.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo – De Col, Pellizzer, Chiosa (64′ Poli), Costa – Koutsoupias, Paolucci (69′ Nizzetto), Brescianini (60′ Settembrini) – Schenetti (90′ Dragomir) – Mancosu Mat. (65′ Capello), Brunori. A disp.: Borra, Bonini, De Luca, Coppolaro, Toscano, Morosini, Pavic. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia (Capaldo-Sechi; Illuzzi).

NOTE: Serata fresca e umida, temperatura 12 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Yalcin, Stepinski, Majer (L), Paolucci, De Col, Pellizzer, Nizzetto (VE). Espulsi: nessuno. Recupero: 0′ pt, 5’+2′ st. Prima dell’inizio, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha consegnato una maglia celebrativa a Marco Mancosu per i suoi 50 gol in giallorosso. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria.

(foto: SalentoSport/Coribello)