SERIE B – Frosinone-Salernitana è il succoso anticipo della 13ª. Al Via del Mare arriva il Pisa di due ex giallorossi

Al via questa sera la giornata numero 13 del campionato di Serie B con diversi scontri interessanti, a partire da quello previsto per le ore 21 tra Frosinone e Salernitana, recentemente affrontate dal Lecce e una manciata di punti più in alto rispetto ai giallorossi.

Mancosu e compagni scenderanno in campo domani pomeriggio alle ore 14 contro il Pisa di mister Luca D’Angelo, il cui nome è circolato, in estate, come possibile erede di Liverani sulla panchina del “Via del Mare”. Il suo Pisa, dopo un avvio di campionato abbastanza travagliato, sembra aver trovato la giusta quadratura nelle ultime uscite e ha fatto quasi il pieno nelle tre partite interne consecutive che ha giocato tra l’8 e il 15 dicembre, contro Ascoli (2-1), Pordenone (1-0) e Pescara (0-0). Il bilancio dei nerazzurri, lontano dall’Arena Garibaldi, però, non è dei migliori, avendo vinto solo una partita, a Reggio con la Reggina, e, soprattutto, avendo incassato più gol di tutti (18) lontano dal prato amico.

Accanto a mister D’Angelo, lavora, ormai da diversi anni, il prof. Marco Greco, preparatore atletico, leccese d’origine. Ma non è l’unico. Nello staff tecnico del trainer nerazzurro, da quest’anno, è entrato Davide Moscardelli, ex bomber anche giallorosso tra il 2014-15 e il 2015-16, con un bottino di 28 reti segnate in 69 presenze tra Lega Pro e Coppe varie. C’è un altro volto conosciuto nella rosa di D’Angelo ed è quel Simone Palombi che ha dato il suo contributo, nella stagione 2018-19, alla risalita del Lecce in Serie A con 8 reti (e una in Tim Cup).

Al Via del Mare dirigerà la sfida tra Lecce e Pisa il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Il bilancio dei giallorossi nelle gare arbitrate dal fischietto marchigiano è di sei vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. I precedenti col Pisa, invece, sono abbastanza netti: in 18 confronti diretti, il Lecce ha vinto 11 volte contro le zero del Pisa. L’ultimo faccia a faccia al Via del Mare risale al dicembre di sette anni fa, in Prima Divisione, col successo per 2-0 dei salentini, allenati da Franco Lerda, firmato dalle reti di Diniz e Bogliacino. (dati wlecce.it).

Il programma completo della tredicesima giornata:

ven. h 19

V. Entella-Pordenone: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Di Gioia-Yoshikawa; Gariglio)

ven. h 21

Frosinone-Salernitana: Eugenio Abbattista di Molfetta (Raspollini-Berti; Marini)

sab. h 14

Brescia-Reggiana: Giacomo Camplone di Pescara (Meli-Pagliardini; Meraviglia)

Chievo-Empoli: Livio Marinelli di Tivoli (Rossi C.-Moro; Ros)

Cremonese-Cosenza: Lorenzo Maggioni di Lecco (Miele-Annaloro; IV Santoro)

Lecce-Pisa: Juan Luca Sacchi di Macerata (Mastrodonato-Di Monte; Robilotta I.)

LR Vicenza-Ascoli: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Margani-Massara; Paterna)

Reggina-Cittadella: Luca Massimi di Termoli (Paganessi-Sechi; Amabile)

sab. h 16

Pescara-Monza: Federico Dionisi di L’Aquila (Valeriani-Della Croce; Di Martino)

sab. h 18

Venezia-Spal: Marco Serra di Torino (Affatato-Nuzzi; Ghersini)

CLASSIFICA: Empoli 25 – Salernitana 24 – Frosinone 23 – Spal 22 – Lecce e Venezia 21 – Cittadella e Monza 20 – Chievo 18 – Reggiana, Brescia, Pordenone, Pisa 14 – LR Vicenza e Cosenza 12 – Reggina 10 – Cremonese 9 – Pescara 8 – Ascoli 6 – V. Entella 5.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella (9 gen. h 14) e LR Vicenza-Chievo