CICLISMO – Cresce l’attesa per i Campionati italiani di cross di Lecce: già aperte le iscrizioni

C’è grande attesa per l’evento in programma tra l’8 e il 10 gennaio prossimo a Lecce che ospiterà i Campionati italiani di ciclocross organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con l’asd Kalos (presieduta da Sergio Carico), scuola di ciclismo presente da oltre 20 anni sul territorio salentino. L’evento, inoltre, è patrocinato da Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce.

“Allo stato attuale – si legge in una nota degli organizzatori – il numero ristretto di competizioni cicloturistiche dovuto all’emergenza Covid-19, disputate grazie all’inserimento nell’elenco delle manifestazioni di interesse nazionale dal Coni, lascia presagire un possibile record di partecipazione per questa edizione dei campionati italiani, aperta solo ed esclusivamente ai tesserati Fci per le categorie giovanili, agonistiche e amatoriali”. La location dei campionati tricolore sarà Parco Belloluogo, sito inaugurato nel 2012 dopo lunghi lavori di sistemazione dell’area.

Le iscrizioni sono aperte (tramite il fattore K con l’Id gara 155945) per una edizione dei campionati italiani che è anche un elegante biglietto da visita per tutta la città di Lecce, il Salento e l’intera Puglia.

Maggiori info al sito www.cxlecce2021.it.