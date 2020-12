SERIE D/H – Ottavo turno ricco di derby, c’è Cerignola-Bitonto e Andria-Casarano. Cinque ingaggi per il Brindisi. Il programma

Dopo la ripartenza della Serie D di domenica scorsa, anche in questo turno, a meno di scossoni dell’ultima ora, tutte le compagini del girone H dovrebbero scendere in campo. Nello scorso turno però, sempre a causa Covid, è stato rinviato l’incontro tra Brindisi–Molfetta.

A proposito dei biancazzurri: la società adriatica, poco fa, ha ufficializzato cinque nuovi ingaggi. Si tratta di Ivan Manuel Gomes Forbes, Filippo Balzano, Raffaele Gambuzza, Mauro Gori e Lorenzo Franzese. Gomes Forbes è un difensore portoghese classe 1983, di recente nelle rose di Fasano e Massafra; dello stesso ruolo è Balzano, classe 1993, ex Nardò, Taranto e Gravina; Gambuzza è un difensore classe 1985 e che ha giocato, tra le altre, a Monopoli, Barletta e Bisceglie; Gori è un centrocampista centrale classe 1992, nativo di Taranto, con esperienze nelle giovanili rossoblù ma anche a Monopoli, fasano e Gelbison; Franzese, infine, è un attaccante classe 1993, ex Gallipoli e Brindisi. Lasciano il club biancazzurro Loris Palazzo, Federico Cerone e Giuseppe Lacarra.

Tanti i derby dell’ottava giornata, su tutti quello tra Cerignola e Bitonto: entrambe le squadre necessitano di punti per recuperare il terreno perso dalle prime della classe. Altro derby interessante è quello tra Andria e Casarano, i biancoazzurri vanno a caccia di punti per non mollare la griglia play off e i rossoazzurri per conquistare la vetta. La capolista Sorrento invece, dopo la sconfitta rimediata con il Lavello, andrà sul difficile terreno del Francavilla in Sinni, che ben ha cominciato questo campionato. Derby tutto lucano tra Lavello e Picerno. I due club sono ambiziosi e questo match potrebbe rappresentare un autentico scontro diretto.

Il Taranto, dopo essere stato raggiunto per due volte in Zona Cesarini, sfiderà il Real Aversa, che mercoledì ha espugnato il “Vito Curlo” di Fasano per tre a zero, nel recupero della sesta giornata. Il match si giocherà sul terreno del “Teresa Miani” di Ginosa, causa indisponibilità dello “Iacovone”. Altri due derby pugliesi arricchiscono questo turno: Altamura-Brindisi e Nardò-Gravina. Il primo incontro potrebbe rappresentare uno spareggio per i play off, mentre il secondo è importante per allontanarsi sempre più dalle sabbie mobili della classifica. Il Fasano andrà a Portici, in cerca di punti che possano permettere ai biancoazzurri di abbandonare l’ultima posizione in graduatoria, occupata insieme ai campani. Chiude il turno Molfetta–Puteolana, altro incontro fondamentale per la salvezza.

Il programma e le disegnazioni dell’ottava giornata di campionato:

dom. h 14.30

AUDACE CERIGNOLA-BITONTO CALCIO: Simone Moretti di Valdarno (De Capua-Mainella)

FIDELIS ANDRIA-CASARANO CALCIO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Almanza-Gookooluk)

FRANCAVILLA-SORRENTO: Matteo Campagni di Firenze (Pischedda-El Filali)

LAVELLO-AZ PICERNO: David Guida di Torre Annunziata (Vitale-Pelosi)

MOLFETTA CALCIO-PUTEOLANA: Daniele Aronne di Roma 1 (ClapsTragni)

NARDÒ-GRAVINA: Davide Santarossa di Pordenone (Caputo-Balbo)

PORTICI-CITTA’ DI FASANO: Francesco Cusumano di Caltanissetta (D’Ettorre-Carchesio)

TARANTO-REAL AVERSA: Gabriele Restaldo di Ivrea (Pasqualetto-Rastelli)

TEAM ALTAMURA-BRINDISI: Daniel Cadirola di Milano (Gambino-Spataro)

–

CLASSIFICA: Sorrento 16 – Casarano 14 – Lavello, Az Picerno e Taranto 12 – Brindisi e Francavilla 11 – F. Andria, Bitonto, Team Altamura e Nardò 10 – Gravina, Molfetta, Cerignola e Real Aversa 7 – Fasano, Portici e Puteolana 4.