LECCE – Lanna e l’esame Pisa: “Vincere per ritrovare continuità. Corini si fa sentire sempre”. I convocati

Dopo il pari di Salerno il Lecce cercherà di tornare alla vittoria affrontando in casa, domani, il Pisa. A presentare la sfida, vista l’indisponibilità di Eugenio Corini causa Covid, è stato il vice Salvatore Lanna.

Lanna ha esordito parlando di assenze e recuperi: “Tolti Felici e Dermaku sono tutti disponibili. Ieri non si erano allenati con i compagni Meccariello, Mancosu, e Tachtsidis che dovevano recuperare le fatiche di Salerno, ma ora sono tutti disponibili. Purtroppo Dermaku sta vivendo un momento sfortunato. A Cosenza aveva subito un infortunio muscolare diverso da quello attuale, dal quale aveva pienamente recuperato. Poi ci si è messo il Covid a ritardarne il rientro, dunque con il Frosinone si è nuovamente fatto male in un punto diverso dal precedente. Come staff abbiamo dato la nostra disponibilità ad andare fuori ad usufruire di un macchinario che possa favorirne il recupero. Falco sta bene e si è pienamente ripreso dalla botta alla caviglia. Ci ha messo grande voglia per recuperare, e come staff dobbiamo ringraziarlo per la disponibilità che ci ha dato a Salerno. Ci teneva ad aiutare i compagni anche per pochi minuti, nonostante non fosse al top della forma fisica”.

Sull’avversario: “Affrontiamo un Pisa in forma e che ha fatto 7 punti nelle ultime 3 subendo un solo gol. Sanno giocare un calcio propositivo e sono un collettivo compatto, difficile da affrontare soprattutto ora. Giocano con un 4-3-1-2 abbastanza offensivo, facendo alzare parecchio i terzini e puntando sulla qualità da trequartista di Vido, nonché su attaccanti importanti come Marconi, ma non solo. Dovremo proseguire sul nostro spartito, con intensità e voglia di portare avanti il pallone, sommando occasioni. Di certo servirà maggiore concretezza, nonché saranno importante le fasi di transizione visto il tipo di gioco dell’avversario. Occhio alle ripartenze”.

Corini si fa sentire sempre, anche a distanza: “Il mister è sempre con noi, ci confrontiamo sempre. Lui da casa ci indirizza e guida da casa, anche ieri abbiamo fatto una video conferenza. I ragazzi hanno bisogno di lui e lui non li abbandona mai, sotto ogni punto di vista. Di certo non sarà un momento facile per lui, che non potrà esprimere la sua grinta con la presenza fisica al fianco dei ragazzi, ad incitarli. Però si fa sentire comunque”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Adjapong, Rossettini, Monterisi, Pierno, Zuta, Calderoni

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Listkowski, Bjorkengren, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

ATTACCANTI – Coda, Falco, Stepinski, Pettinari

Non convocati: Felici, Dermaku (indisponibili), Dubickas, Lo Faso, Borbei, Gallo, Rodriguez (scelta tecnica).