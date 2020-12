MOTORI – Lutto per le quattro ruote salentine, è scomparsa Anna Tamborrino

È scomparsa ieri, per una grave insufficienza respiratoria, Anna Tamborrino, per più di quarant’anni ufficiale di gara salentina nel mondo motoristico.

Il cordoglio dell’Automobile Club Lecce è affidato alla responsabile dell’ufficio sportivo, Lia Perilli: “Conosco Anna da quarant’anni e non è mai cambiata: in tutto questo tempo non è mai invecchiata! Era sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre innamorata del mondo dello sport dell’automobile. Lavorare con Anna non è mai stato noioso, era piena di storie uniche e divertenti. Aveva una speciale combinazione di competenze scientifiche e di capacità umane. Era una dei componenti tra i più esperti del nostro team, la sua scomparsa ci riguarda tutti più che professionalmente, era un’amica preziosa e uno dei personaggi più autentici del nostro settore”. Tamborrino era anche componente dello staff di segreteria delle più importanti manifestazioni automobilistiche disputate nel Salento, commissario di percorso e verificatore sportivo, con dei trascorsi da pilota. L’ultima manifestazione a cui ha collaborato, finché le forze glielo hanno permesso, è stato il Rally del Salento 2019.

Arriva anche il cordoglio della Casarano Rally Team: “Con grande costernazione – si legge in una nota del sodalizio casaranese – abbiamo appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di Anna Tamborrino, conosciutissima, apprezzato ufficiale di gara e componente dell’Ufficio sportivo dell’AC Lecce. Per anni, la Casarano Rally Team si è avvalsa della sua esperienza, disponibilità e competenza, delle sue capacità e della sua inesauribile passione, per la gestione e per il corretto svolgimento delle competizioni automobilistiche. Il presidente del sodalizio casaranese, Pierpaolo Carra, l’intero staff, i piloti, i navigatori, nella certezza di interpretare anche il sentimento di tutti gli sportivi salentini e non solo degli appartenenti alla Casarano Rally Team, esprimono l’unanime cordoglio ai familiari e a quanti ne hanno apprezzato la preziosa opera umana, professionale e sportiva”.