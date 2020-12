LECCE – Allenamento pomeridiano con tre big ancora in fase di recupero. Assente Dermaku

Lavoro quotidiano con qualche defezione importante per il Lecce di Eugenio Corini che, rientrato ieri da Salerno, si allenato anche quest’oggi al Via del Mare. L’obiettivo è puntato al Pisa, prossimo avversario dei giallorossi.

La buona notizia è il completo recupero di Falco, che ha scongiurato lesioni alla caviglia uscita malconcia dal match con il Frosinone. Qualche acciacco, invece, per Meccariello, Tachtsidis e Mancosu che stanno ancora scaricando le fatiche accumulate con la Salernitana. Out, infine, gli infortunati Dermaku e Felici.

Domani i giallorossi torneranno in campo al Via del Mare per la rifinitura.