EVENTI – Presentato “Sogni diventuti realtà. Le promozioni del Lecce in Serie A” di Pierandrea Casto

È stato presentato questa mattina, presso l’Open space di Palazzo Carafa del Comune di Lecce, “Sogni divenuti realtà. Le promozioni del Lecce in Serie A” di Pierandrea Casto, edito da I libri di Icaro, rappresentato da Giorgia Meo.

Il volume parla della storia dell’Us Lecce che va da metà degli anni ’80 sino all’ultima promozione del maggio 2019 in Serie A, e contiene anche gli interventi di alcune delle penne storiche del giornalismo sportivo locale come Elio Donno, Umberto Verri, Enzo Bianco, Giuseppe Calvi e Ludovico Malorgio e di colleghi non più in vita come Domenico Faivre e Sergio Vantaggiato.

Sono intervenuti Paolo Foresio, assessore allo Sport del Comune di Lecce; il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani (autore della prefazione del libro) e l’autore, Pierandrea Casto: “Un libro che può essere letto cronologicamente, ma anche in altro modo – ha affermato quest’ultimo –. Scegliendo la cavalcata che maggiormente è rimasta nel cuore, oppure, per i più giovani, magari scoprire quella di cui si desidera saperne di più. Il testo è frutto di una raccolta di interviste a diversi protagonisti di quelle cavalcate di cui vengono sintetizzate le emozioni, le paure e le gioie attraverso una visione globale della stagione, raccontando nei dettagli i mesi precedenti al campionato, le contendenti e gli stati d’animo”.

“Un lavoro straordinario – le parole di Foresio – in cui sono raccolti tanti ricordi e tante emozioni che ritornano alla mente, e in cui si intravede tutta la grande passione che Pierandrea Casto nutre per questa squadra”.

“Un libro scritto bene – ha dichiarato il presidente Sticchi Damiani – che racconta una serie di particolari anche poco conosciuti. Dalle parole di Casto traspare l’amore per il Lecce, ma, nonostante ciò, egli si pone come un giornalista che, seppur tifoso, non snatura la sua figura di cronista”.