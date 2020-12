SERIE B – Forte vince il duello con Coda, Mancosu sale sul podio all-time del Lecce: la classifica marcatori dopo la 10

Niente da fare per la Frata “Andrea Pasca” Basket Nardò: Taranto gioca una grande partita, in cui Stanic, Morici e Duranti si rivelano mattatori assoluti. Granata in costante rincorsa, escono sconfitti in casa a seguito di una prestazione opaca. 1° QUARTO – Apre l’incontro Dip, inaugura la retina ospite Stanic con una conclusione vincente da tre punti. Buone difese per le due compagini, poi…