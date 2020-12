BASKET B/m – Nardò ancora ko, Taranto dilaga al “Pala Andrea Pasca”. Coach Quarta: “Gara da dimenticare giocata senz’anima”

Niente da fare per la Frata “Andrea Pasca” Basket Nardò: Taranto gioca una grande partita, in cui Stanic, Morici e Duranti si rivelano mattatori assoluti. Granata in costante rincorsa, escono sconfitti in casa a seguito di una prestazione opaca.

1° QUARTO – Apre l’incontro Dip, inaugura la retina ospite Stanic con una conclusione vincente da tre punti. Buone difese per le due compagini, poi Azzaro e Stanic portano Taranto su due possessi completi di vantaggio, obbligando coach Quarta a ordinare timeout. In uscita dalla sospensione, Bjelic mette a referto 7 punti per riagganciare gli avversari: 15-16 alla sirena del primo quarto.

2° QUARTO – Due triple per Morici, una per il rientrante Petrucci e ancora equilibrio nella prima metà di secondo quarto. A seguire, cala la resa offensiva dei granata, ma non quella del Cus, che, con Stanic e Morici sugli scudi, trova il massimo vantaggio sul+11. Nuovo timeout per la panchina di casa, che in uscita passa alla difesa a zona e ricuce parzilamente lo strappo. Sospensione, questa volta, ordinata da coach Olive: 27-33 all’intervallo.

3° QUARTO – Morici risponde a Fontana in apertura, poi l’and-one di Matrone porta Nardò sulla doppia cifra di svantaggio, con immediato timeout per i padroni di casa. Massimo vantaggio ospite con un +12, Petrucci ed Enihe accorciano sul -5 e costringono coach Olive a chiamare la sospensione. Nardò tocca il -1 con la tripla di Enihe, senza però operare il sorpasso: 44-48 con l’ultimo quarto rimasto.

4° QUARTO – Tripla importante di Duranti, che nel possesso difensivo seguente recupera palla e schiaccia per il +9 Taranto. Ancora il numero 4 intercetta un passaggio di Fontana e innesca Stanic che appoggia al vetro il +11. Timeout per gli uomini di coach Quarta, che, nei minuti restanti, non riescono più a riagguantare gli ospiti, autori di un grande incontro: 57-71 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: il 13 dicembre alle 18 al Palasport Pentimele contro Reggio Calabria per la terza giornata del girone D2 di Serie B.

DAGLI SPOGLIATOI – È schietto coach Gianluca Quarta a fine gara: “Abbiamo giocato senz’anima, così come ci siamo allenati durante questa settimana, allo stesso modo abbiamo giocato la domenica ed è inevitabile che quello che fai durante gli allenamenti si ripropone durante la partita. Mi assumo totalmente la responsabilità, è stata una partita da dimenticare”.

Raggiante, sull’altro fronte, coach Davide Olive: “Vittoria importantissima contro una squadra che punta al vertice della classifica. Avevamo preparato la partita puntando sulla zona press per mandarli in confusione nei loro meccanismi di attacco e direi che ci siamo riusciti alla perfezione”. (dal “Nuovo Quotidiano di Puglia”).

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ-CJ BASKET TARANTO 57-71

(15-16, 27-33, 44-48)

NARDÒ: Dip 4, Coviello 5, Petrucci 8, Burini 0, Bartolozzi 2, Fontana 6, Enihe 8, Cepic 0, Jankovic ne, Fracasso ne, Bielic 21, Tyrtyshnik 3. Coach: Quarta.

T.L.: 7/8; rimbalzi 47 (12+35); assist 13 (Burini 4).

TARANTO: Bruno ne, Stanic 19, Duranti 16, Matrone 7, Azzaro 4, Pellecchia 5, Manisi ne, Fiusco ne, Morici 18, Longobardi 2, Agbortabo 0. Coach: Olive.

T.L.: 10/16; rimbalzi 35 (9+26, Morici, Duranti, Azzaro 7); Assist 17 (Morici 5).

SERIE B GIRONE D2

RISULTATI (giornata 2): Catanzaro-Ruvo 84-94, Nardò-Taranto 57-71, Molfetta-Reggio Calabria 68-63, Monopoli-Bisceglie rinviata al 20 gen.

CLASSIFICA: Taranto, Bisceglie, Ruvo, Molfetta, Reggio Calabria 2 – Nardò, Catanzaro, Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (13 dic. h 18): Reggio Calabria-Nardò, Ruvo-Bisceglie, Taranto-Molfetta, Monopoli-Catanzaro.