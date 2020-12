LECCE – Parte la missione Frosinone. Corini prova a recuperare un terzino

Si torna al lavoro in casa Lecce, dove si è appena conclusa la sessione pomeridiana presso l’Acaya Golf Resort. Mister Corini ha dato il via alla preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i giallorossi opposti al Frosinone.

Match per il quale il tecnico spera di poter recuperare Marco Calderoni. Il terzino, infortunatosi giovedì, ha lavorato ancora a parte con l’obiettivo di superare il trauma contusivo che lo ha messo ai box, facendoli saltare il Venezia. Non è il solo grattacapo per mister Corini, però, che oggi ha dovuto rinunciare ad avere ingruppo anche Marcin Listkowski, che non ha ancora trovato la forma migliore dopo il lungo stop. Ha invece avviato il proprio percorso riabilitativo Mattia Felici, reduce dall’operazione al metatarso del piede.

Per domani previsto un doppio allenamento, sempre ad Acaya.