SERIE B – Empoli, altro passettino verso la Serie A. La nuova classifica dopo i recuperi

Altro passettino dell’Empoli verso la Serie A. La capolista va due volte avanti contro il Chievo (a segno il solito Mancuso, che in classifica marcatori è a meno due da Coda) e due volte viene ripresa, prima da De Luca, poi da Margiotta. Negli ultimi minuti, l’Empoli tiene duro in inferiorità numerica (espulso Romagnoli per un fallo killer a cinque dalla fine) ma porta a casa un punto pesantissimo che, già sabato prossimo, a seconda dei risultati, potrebbe valere la promozione matematica.

Nell’altro recupero, quello per la zona salvezza tra Pescara e Entella, finisce in parità: liguri in vantaggio con Schenetti, pari abruzzese in pieno recupero con Rigoni.

(foto: Leo Mancuso, ©Coribello-SalentoSport)