SAVA – D’Arcante: “Davanti a noi squadre ben attrezzate. Il nostro obiettivo? La sfida contro l’Otranto”

Il pesantissimo successo di domenica scorsa ottenuto dal Sava contro l’Ugento, porta la firma di capitan Salvatore D’Arcante, che, dagli undici metri, ha rilanciato le ambizioni della formazione biancorossa. Domenica prossima gli uomini di mister Gioacchino Marangio saranno impegnati nella difficile trasferta di Otranto, partita dall’alto coefficiente di difficoltà e che, come racconta il match winner di domenica scorsa, rappresenta l’unico reale obbiettivo.



CON I DENTI – “Domenica sapevamo di affrontare una delle squadre più forti del girone, che da tempo lavora insieme, con un grande allenatore e con un’identità ben precisa. Ad aumentare la difficoltà del match, si sono aggiunte delle defezioni in rosa, con quattro, cinque assenze importanti. Nel primo tempo loro meritavamo di più, con almeno quattro occasioni nitide mancate. Nella ripresa ci siamo alzati un po’ di più, provando a creare qualcosa, sprecando due ripartenze clamorose. L’episodio del rigore ci ha permesso di portare a casa una vittoria importantissima, conquistata con i denti e con il carattere, contro una squadra davvero molto forte”.

PARTITA DOPO PARTITA – “Questo successo ci ha portati nelle prime posizioni della classifica, lasciando anche un piccolo rammarico per i due punti persi all’ultimo secondo contro il Grottaglie, ma sappiamo il calcio toglie e dà. Questa posizione non deve portarci a fare previsioni a lungo termine, questo Sava deve pensare partita dopo partita, convinti di avere un buon organico, ma consapevoli di avere anche squadre attrezzatissime davanti a noi, che lavorano assieme da più tempo. L’unico nostro obbiettivo oggi deve essere soltanto la sfida di domenica prossima contro l’Otranto“.

SBAGLIARE MENO POSSIBILE – “Ogni minimo passo falso ora può essere fatale. Il nuovo format con solo gare d’andata ha ridotto il margine d’errore al minimo, chi sbaglia oggi rischia di non avere più il tempo di rimediare. I prossimi impegni saranno di vitale importanza per noi, con cinque partite da provare a non sbagliare, ma ripeto, ora la testa deve essere solo e soltanto all’Otranto”.