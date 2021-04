MAGLIE – Bavone: “Vittoria dedicata a Marco Tunno. Chi merita una categoria superiore sono i nostri tifosi”

Lo splendido successo ottenuto nello scontro contro il Gallipoli, ha rilanciato le ambizioni della Toma Maglie, che ora, nonostante un avvio di stagione in sordina, si trova lanciatissima in piena zona playoff. Una vittoria peso specifico notevole con una dedica speciale, come racconta in esclusiva per i nostri microfoni, il ds giallorosso, Loris Bavone (in foto).

PER MARCO – “La società, i calciatori e lo staff tecnico, hanno voluto dedicare il prestigioso successo ottenuto contro il Gallipoli, al grande tifoso ed amico Marco Tunno, scomparso lo scorso anno, e che proprio domenica avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Un ragazzo fantastico, che per i colori e per la città di Maglie ha sempre dato tutto se stesso. Una persona che non potrà mai essere dimenticata”.

GRANDE VITTORIA – “Da parte mia è doveroso ringraziare i ragazzi ed il mister per quanto fatto domenica. Nonostante di fronte avessimo una squadra costruita per vincere, con in rosa calciatori di assoluto spessore e di categoria superiore, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Il Gallipoli, anche contro di noi, ha dimostrato tutto il suo valore e la sua forza e questo non può che rendere ancora più importante il risultato. Proprio per questo, faccio i miei più sinceri complimenti a mister Antonio Toma per la qualità di calcio espresso dalla sua squadra e per l’organizzazione tattica vista. Ad onor del vero, dopo il rigore di Manisi sbagliato nei primi minuti di gioco, nella prima frazione siamo riusciti a renderci pericolosi, mentre nella ripresa abbiamo sofferto le sfuriate della formazione ospite, con mister Luperto che è stato bravo a correggere in corsa la formazione, dando nuova linfa alla squadra. Il Gallipoli avrebbe meritato di più, ma il calcio è questo e portiamo a casa questo successo prestigioso”.

GETTARE LE BASI – “Come già detto e ripetuto in altre circostanze, l’obbiettivo di inizio stagione non era certamente quello di lottare per le zone alte della classifica. Ovviamente vincere certe sfide e competere con formazioni costruite per vincere non può che riempirci d’orgoglio, ma è giusto essere realisti con tutti. Il nostro obbiettivo resta quello di gettare le basi per il futuro e quindi per la prossima stagione, perchè, ad oggi, un salto di categoria non rientra certamente nei nostri piani. Quelli che meriterebbero di disputare categorie superiori sono, senza dubbio, i nostri tifosi, sempre presenti al nostro fianco, nonostante le difficoltà ed i divieti legati all’emergenza sanitaria”.

DOPPIA TRASFERTA – “Ora il calendario ci metterà di fronte a due difficilissime trasferte in terra tarantina. Affronteremo prima il Castellaneta e poi il Ginosa, senza dubbio due ottime formazioni. I biancorossi sono reduci da due risultati positivi, contro Gallipoli prima e proprio il Grottaglie poi, a conferma di una rosa di un buon valore, con un Facecchia in più, che si sta confermando un ottimo attaccante per la categoria. Cercheremo di affrontare la trasferta di Castellaneta nel migliore dei modi, provando a tirare fuori una prestazione importante, come fatto nelle ultime giornate. Se alla prestazione, riusciremo ad abbinare anche il risultato, ben venga, significa che vivremo un’altra settimana serena, in vista di Ginosa”.