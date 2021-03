SERIE B – Empoli, prove di allungo. Monza-Venezia è il clou. Lecce, brutti ricordi a Frosinone: gli arbitri

Ultimo sforzo prima della pausa per le squadre di Serie B, messe a dura prova dal trittico di campionato in sette giorni che arriva nella fase clou del torneo.

La 30esima giornata di apre questa sera con lo scontro salvezza tra Ascoli e Cremonese. Domani il grosso del programma con una defezione: Pordenone-Pisa è stata rinviata su richiesta del club friulano, causa Covid.

Si prospetta un weekend favorevole alla capolista Empoli, che attende l’Entella, ultima ruota del carro. Il match più interessante, per l’alta classifica, è quello di Monza tra i brianzoli e il Venezia, ancora col fegato avvelenato per la sconfitta subita dal Lecce. Interessante anche Salernitana-Brescia: le Rondinelle sono in un periodo di forma strepitosa (quattro vittorie di fila nelle ultime quattro), ma anche i granata non sono da meno (11 risultati utili consecutivi). E poi c’è Spal-Cittadella, che vale una delle ultime posizioni per la griglia playoff.

Il Lecce sarà di scena al “Benito Stirpe” di Frosinone, forte di una serie consecutiva di risultati lunga otto turni e col tris di vittorie raccolto contro Reggiana, Chievo e Lecce, segnando 11 gol. Dopo un buon girone d’andata, la squadra di Alessandro Nesta sembra aver perso la brillantezza dimostrata nella prima parte di stagione. Nelle ultime 17 partite, i ciociari hanno battuto solamente Virtus Entella e Cosenza, un po’ poco per chi ha desideri di alta classifica. In casa, poi, nel 2021, non ha ancora vinto: l’ultimo successo casalingo risale al 5 dicembre contro il Chievo. Il 2-2 dell’andata fu una delle tante gare che il Lecce dovrà archiviare nella cartella “Sprechi madornali”. Dopo essere passati in svantaggio per via del gol di Parzuszek su rigore, i giallorossi, poi, rimontarono il punteggio a cavallo dei due tempi, prima con Adjapong, poi con Mancosu. Quando sembrava fatta, ecco la prima delle beffe in zona Cesarini: quel gol di Novakovich (in fuorigioco) – e il susseguente miracolo di Bardi su Mancosu – che strappò alla squadra di Corini una vittoria che sembrava abbastanza meritata.

Frosinone rimanda alla mente brutti ricordi ai tifosi giallorossi. In particolare, quella rovinosa finale playoff del 2013-14 che sancì l’ascesa dei canarini nel campionato cadetto, ultimo, in ordine cronologico, giocato allo “Stirpe”. La più recente vittoria giallorossa in Ciociaria è lo 0-4 del febbraio 2010, con reti di Munari, doppietta di Marilungo e Di MIchele (dati: wlecce.it).

Dirigerà il signor Dionisi de L’Aquila (due vittorie Lecce, una sconfitta e un pareggio, i precedenti).

Il programma e gli arbitri della trentesima giornata:

ven. ore 21

Ascoli-Cremonese: Davide Ghersini di Genova (Bercigli-Scatragli; Rapuano)

—

sab. ore 14

Reggiana-Cosenza: Juan Luca Sacchi di Macerata (Sechi-Saccenti; Abbattista)

Frosinone-Lecce: Federico Dionisi de L’Aquila (Scarpa-Della Croce; Massimi)

LR Vicenza-Pescara: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Rossi C.-Annaloro; Prontera)

Empoli-V. Entella: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Colarossi-Di Monte; Robilotta)

—

sab. ore 16

Monza-Venezia: Manuel Volpi di Arezzo (Pagliardini-Raspollini; Maggioni)

—

sab. ore 18

Spal-Cittadella: Simone Sozza di Seregno (Rocca-Mokhtar; Gariglio)

—

dom. ore 15

Reggina-Chievo: Daniele Paterna di Teramo (Ruggieri-Macaddino; Serra)

—

dom. ore 21

Salernitana-Brescia: Alberto Santoro di Messina (Bresmes-Margani; Camplone)

(Pordenone-Pisa: rinviata a data da destinarsi)

–

CLASSIFICA: Empoli 56 – Monza 50 – Lecce 49 – Salernitana 48 – Venezia 46 – Cittadella 45 – Chievo 43 – Spal 42 – Pisa 40 – Brescia 39 – Frosinone 38 – Reggina 36 – LR Vicenza e Cremonese 35 – Pordenone 34 – Cosenza e Reggiana 28 – Ascoli 27 – Pescara 23 – V. Entella 21.

(foto: Lecce-Frosinone del 12.12.2020: il gol di Mancosu – ©SalentoSport/Coribello)