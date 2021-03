MOTORI – Rally Città di Casarano 2021: sarà un’edizione particolare, sotto molti punti di vista

Manca ormai meno di un mese al via della 27esima edizione del Rally Città di Casarano, che, dopo la pausa dello scorso anno, è pronto a tornare in scena il 17 e 18 aprile prossimi, con la riconfermata validità di gara d’apertura della Coppa Rally Aci Sport di Settima Zona.

La macchina organizzativa è già in moto da tempo per pianificare ogni dettaglio per riproporre sulla scena rallystica tricolore una corsa che, negli anni, ha saputo ritagliarsi una buona nomea tra concorrenti e appassionati, ma che vuole anche rappresentare un segnale di speranza in un momento storico segnato dall’incertezza.

Gli organizzatori della Casarano Rally Team (da quest’anno coadiuvati dall’Automobile Club Lecce) hanno rivisto il format riproponendo un percorso più concentrato rispetto al passato. Le prove speciali saranno sette in totale con questa sequenza: una al sabato (Torre Vado), due, da percorrere tre volte, la domenica (Palombara e Miggiano). Esce dal programma la Super Prova Spettacolo ma sarà riproposto lo Shakedown sulle alture di Torre Pali.

Per via di esigenze organizzative dettate dall’emergenza sanitaria, l’area partenza e arrivo sarà allestita all’interno della Pista Salentina di Torre San Giovanni di Ugento, struttura che sarà il quartier generale della corsa. L’intero evento sarà a porte chiuse: tutte le aree nevralgiche della manifestazione non saranno accessibili al pubblico, ad esclusione degli addetti ai lavori.

Sarà un’edizione diversa anche perchè mancherà il sorriso di Leonardo D’Angelo, stimato fotografo professionista, scomparso nell’agosto 2019 a soli 53 anni. Per ricordarlo, gli organizzatori gli dedicheranno l’edizione 2021. “Il nostro – afferma Pierpaolo Carra, presidente della Casarano Rally Team – vuol essere solo un piccolo gesto di riconoscenza nei suoi confronti, lo dobbiamo alla sua memoria, alla sua famiglia e alle migliaia di persone, appassionati compresi, che ne ammiravano la professionalità e l’umanità“.

“Ringrazio veramente di cuore gli organizzatori – replica Danila Cardillo Zallo, moglie del compianto D’Angelo – per la stima e l’affetto dimostrato nei confronti di Leonardo. Una persona capace sempre di dare il massimo con la sua semplicità e di rimanere nel cuore di molti. Mi sento di testimoniare, per il mio tramite, il senso di una forte amicizia e stima reciproca che ha legato Leonardo, e l’intera mia famiglia, a Casarano, alle sue genti, al suo rally e al Salento in generale”.

(foto: un’immagine dell’edizione 2016 scattata da Leonardo D’Angelo)