LECCE – Coda e Bjorkengren rallentano, in tre ritornano in gruppo: il report dall’Acqua Acetosa

Seconda giornata di allenamento all’Acqua Acetosa, centro sportivo di Roma, per il Lecce di Eugenio Corini.

I giallorossi, come da programma, hanno sostenuto un ulteriore allenamento pomeridiano. Calderoni, come nell’ultimo periodo, si è allenato a parte. Gli hanno fatto compagnia Coda e Bjorkengren, che hanno svolto sedute personalizzate in via precauzionale. Sono ritornati ad allenarsi col resto del gruppo Monterisi, Paganini e Zuta, che ieri aveva interrotto il programma per via di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Domani mattina mister Corini dirigerà la seduta di rifinitura, prima di parlare con la stampa. Contro il Frosinone, rispetto alla partita di Venezia, tornerà a essere a disposizione Meccariello, che ha scontato la squalifica, mentre, per lo stesso motivo, non ci sarà Hjulmand, atteso da un tour de force con la Nazionale under 21 danese. È in partenza anche Nikolov, convocato dalla Macedonia del Nord per le partite contro la Romania (in trasferta, 25 marzo), Liechtestein (28 marzo, in casa) e Germania (31 marzo, in casa), valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar.

Intanto, si attendono le risultanze dei test molecolari a cui si è sottoposto tutto il gruppo-squadra questa mattina.

(foto: allenamento di gruppo all’Acqua Acetosa – ©Us Lecce)