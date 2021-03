ECCELLENZA – Colloquio con Tisci, Maglie pronto a ripartire: “Decisione ponderata che sarà apprezzata dai tifosi”

La Toma Maglie si ritiene soddisfatta dall’interlocuzione avuta col presidente Lnd Puglia, Vito Tisci, in merito alle proprie perplessità avanzate sull’eventuale ripartenza del torneo di Eccellenza e si iscrive alla corposa lista di squadre (ora 25 su 27) che sarebbero pronte a scendere in campo.

Questo il comunicato del club giallorosso, diffuso all’ora di pranzo.

“Le decisioni tempo per tempo assunte da questa dirigenza sono sempre state permeate dalla volontà di avere piena coscienza di ogni singola problematica e di valutare puntualmente ogni ipotizzabile sviluppo, per non assumere determinazioni “al buio”, senza averne ben chiari i possibili risvolti successivi: in tale ottica si è ritenuto necessario chiedere lumi ai massimi organi del Governo del nostro calcio.

A seguito dell’interlocuzione avuta con il Presidente Dott. Vito Tisci – che ringraziamo pubblicamente per aver ben compreso, supportato ed evaso le nostre richieste con la consueta puntualità – il gruppo dirigenziale della A.S.D. A. Toma Maglie nelle scorse ore si è riunito per discuterne non prima di aver acquisito, da parte dei nostri consulenti esterni di fiducia, pareri sia in ordine all’applicazione dei prescritti protocolli sanitari, onde garantire la tutela della salute dei nostri Atleti, sia in ordine ai paventati rischi di natura giuridica.

Così come il Presidente Tisci ha ben compreso, la A.S.D. A. Toma Maglie non ha mai affermato, in via pregiudiziale, di non voler prendere parte alla ripresa del campionato e, alla luce di quanto precede e degli sviluppi delle ultime ore, l’organo direttivo ha quindi assunto unanimemente la decisione di prestare il proprio consenso alla ripresa della stagione agonistica. Tale decisione è stata assunta anche nonostante le peculiari difficoltà derivanti dall’attuale impossibilità dello svolgimento di allenamenti collettivi in una situazione di temporanea, anche se risalente, mancanza di idonee strutture domestiche, ma senza neppure trascurare la necessità di proseguire, senza soluzione di continuità, con le dovute garanzie e tutele dei propri organici e dei propri investimenti, la storia ed il blasone di questa squadra di calcio e di questa Città, che può vantarsi di aver mantenuto lo stesso titolo sportivo sin dalla sua fondazione non essendo mai dovuta ricorrere all’utilizzo di titoli altrui.

Ringraziando nuovamente il Presidente Tisci per la condivisione ed il riscontro alle nostre richieste, e nella consapevolezza di aver adottato una decisione ponderata che sarà certamente apprezzata dai nostri tifosi, auguriamo a tutte le Società consorelle una serena ripresa della stagione sportiva”.