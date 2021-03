VIRTUS FRANCAVILLA – Ufficiale, è Colombo il nuovo allenatore

In tempi record, la Virtus Francavilla ha già riorganizzato i suo staff tecnici-dirigenziali. Dopo la nomina di Angelo Antonazzo come nuovo ds, è giunta poco fa, anche quella del nuovo allenatore che sostituisce l’esonerato Bruno Trocini.

Si tratta di mister Alberto Colombo (in foto), classe 1974, che si lega al club sino a fine stagione. Colombo, come si legge nella nota della Virtus Francavilla, “ha iniziato la sua carriera da nelle giovanili della Pro Patria, allenando in seguito Reggiana (raggiungendo la semifinale playoff per la serie B), Sudtirol (ottenendo in anticipo la salvezza in 9 gare e sfiorando i playoff), Vicenza, Alessandria ed Arzignano Valchiampo. Mister Colombo guiderà il primo allenamento questo pomeriggio presso lo stadio Giovanni Paolo II. La società augura a mister Colombo un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri.

Il nuovo allenatore verrà presentato domani pomeriggio presso la sala stampa dello stadio Giovanni Paolo II”.

Mister Colombo esordirà ufficialmente in panchina domenica prossima a Teramo.