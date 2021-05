SERIE B – Derby veneto coi fuochi d’artificio. Il Chievo spreca, il Venezia vince e si guadagna il Lecce

Sarà il Venezia l’avversario del Lecce nelle semifinali playoff. Gli arancioneroverdi hanno sofferto, rischiato di capitolare ma, alla fine, sono riusciti ad avere la meglio sul Chievo per 3-2 dopo i tempi supplementari. Al 90′ il punteggio diceva 1-1.

Locali in vantaggio con Aramu già al quinto, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. E allora il Chievo ne approfitta: fallo grave di Taugordeau in area ed è rigore. Dal dischetto trasforma Garritano al 10′. Al 28′ Canotto si divora un’occasione colossale per lo 0-2, solo davanti a Maenpaa. Al riposo si va sullo 0-1.

La squadra di Aglietti sfiora ancora il doppio vantaggio al 48′ con Bertagnoli che colpisce palo pieno. Lo stesso Bertagnoli, poi, al 59′, infila la propria porta per l’1-1. Altro legno Chievo al 79′ con Margiotta che colpisce l’incrocio su punizione. Si va ai supplementari.

Al minuto 103 il Chievo trova il nuovo vantaggio: Di Gaudio steso in area, Mogos trasforma il secondo rigore. È il 104′. Ci pensa, però, uno stratosferico Maleh, il migliore in campo, a trovare il punto del 2-2 con un sinistro beffardo al 107′. Al 116′, poi, col Chievo ormai a pezzi, Johnsen segna il 3-2. Forte, addirittura, fallisce un rigore (para Maenpaa) al 122‘.

Lunedì sera, alle 20.45, quindi, sarà Venezia-Lecce. Ritorno giovedì 20 alle 18.30 al Via del Mare.

(foto: archivio, ©Coribello-SalentoSport)