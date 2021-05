VIRTUS MATINO – Costantino: “A Racale mi aspetto una prova di carattere, non c’è più tempo per rimandare”

Il pareggio contro la Deghi, sommato a quello di Ugento e allo sconfitta interna rimediata nel big match contro l’Otranto, hanno leggermente complicato i piani playoff della Virtus Matino, che ora dovrà necessariamente fare bottino pieno nelle prossime tre uscite per provare ad acciuffare un piazzamento nelle prime quattro. La prima a caricare l’ambiente è, come sempre la presidentessa Cristina Costantino, che abbiamo intervistato in esclusiva per i nostri microfoni.

PASSI FALSI – “Sono state tre partite diverse fra di loro, con un gruppo nuovo e con una squadra che ha bisogno di maturare e di crescere insieme con i nuovi arrivi. Sappiamo dove abbiamo sbagliato. Nessun dramma, pensiamo sempre positivo e guardiamo al futuro con fiducia”.

TRE FINALI – “In ordine Racale, Gallipoli e Maglie saranno tutte tre sfide decisive per l’ obiettivo playoff. Ogni partita ha una storia a sé, domenica mi aspetto un Racale grintoso e con tanta voglia di riscatto, i ragazzi dovranno essere bravi a domare la fame di rivincita della squadra di Sportillo. Mi aspetto altresì dalla mia squadra una prova di carattere, non c’è più tempo di rimandare”.