SERIE A – Lazio, Cragno o Montipò per la prossima stagione?

Un ruolo che nella rosa della Lazio è stato molto discusso in questa stagione è il portiere.

Con Thomas Strakosha, che, probabilmente lascerà questa estate, e il veterano Pepe Reina che non potrà certo ringiovanire, i biancocelesti vogliono trovare un nuovo numero 1.

Nonostante l’ottima prestazione di Strakosha contro il Parma, non è ancora previsto un rinnovo del contratto per l’albanese e quindi la Lazio ha individuato due possibili opzioni; Lorenzo Montipò del Benevento e Alessio Cragno del Cagliari.

ALESSIO CRAGNO/CAGLIARI – Il 26enne Cragno, contratto al Cagliari fino al 2024, è il più interessante. Il portiere tiratore del Cagliari è uno degli uomini chiave della rosa rossoblù, e nelle ultime stagioni si esibisce costantemente ad alto livello.

Buone le statistiche di Cragno, che ha parato il 72,2% dei 169 tiri in porta in questa stagione, meglio sia di Pepe Reina (70,2% su 104 tiri) che di Thomas Strakosha (64,5% di 31 tiri).

Valutato intorno ai 20 milioni di euro dalla squadra sarda, Cragno ha attirato l’attenzione di molti dei migliori club italiani, tra cui Inter e Roma, il che significa che la Lazio dovrà pagare molto per strappare Cragno alla concorrenza.

LORENZO MONTIPÒ/BENEVENTO – L’altro portiere individuato dalla Lazio come possibile numero uno è il 25enne Montipò. Con il suo contratto in scadenza con con il Benevento che a fine stagione tornerà probabilmente in B vista la classifica attuale, Montipò sarebbe disponibile a firmare a parametro zero quest’estate, rendendolo un’opzione interessante per molti club.

Montipò ha avuto una bella stagione d’esordio in Serie A, avendo parato il 58,9% dei 168 tiri in porta, oltre a un rigore. Se la sua percentuale di parate è inferiore sia ai tiratori della Lazio che a Cragno, va detto che anche la difesa davanti a lui è notevolmente più debole.

La più grande preoccupazione per la Lazio, è che il portiere gode di statistiche peggiori sia di Strakosha, che di Reina e Cragno. Ha anche completato meno passaggi rispetto ai suoi colleghi, solo il 37,4% contro il 41,7% di Cragno; Strakosha e Reina hanno completato rispettivamente il 47,7% e il 49,9%.

Considerando che sarà a disposizione a parametro zero, la Lazio potrebbe cercare di rischiare su Montipò, permettendogli di lavorare a stretto contatto con Reina nella prossima stagione per crescere ulteriormente. Ciò consentirebbe anche al club romano di investire maggiormente in altre aree della rosa.

MEGLIO PUNTARE SUL FUTURO O SULL’USATO SICURO? – Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha una decisione difficile da prendere questa estate. Potrebbe decidere di investire pesantemente in un nuovo portiere a lungo termine come Cragno, che si è dimostrato pienamente capace in Serie A contro le migliori squadre.

Tare potrebbe anche decidere di optare per l’opzione a basso costo di Montipò. Anche se qui c’è più rischio, certo è che libera dei fondi alla Lazio da investire altrove nella squadra.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla rottura tra la Lazio e Strakosha in questa stagione, ma purtroppo per l’albanese è probabile che venga ceduto quest’estate prima della scadenza del contratto del prossimo anno.