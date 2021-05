LECCE – Notizie poco confortanti da Acaya: si fermano Hjulmand e Rodriguez

Sessione pomeridiana di allenamento per il Lecce, che ha portato avanti ad Acaya il programma di lavoro settimanale di Eugenio Corini. Si sono purtroppo registrati degli imprevisti legati alle condizioni di alcuni elementi importantissimi per la sua squadra, ovvero Morten Hjulmand e Pablo Rodriguez. Il danese ha subito un affaticamento muscolare, lavorando da subito in differenziato, mentre il canario ha interrotto a sessione in corso a causa di un fastidio muscolare. Oltre a Hjulmand, hanno lavorato a parte anche Pettinari e Tachtsidis, che lo staff di Corini sta cercando di recuperare in vista di lunedì. Domani intanto ci sarà un altro allenamento sempre ad Acaya.

Nel frattempo si è concluso il primo dei due turni preliminari playoff odierni che andranno a completare il quadro delle semifinali. Questo ha decretato la vittoria, e la conseguente qualificazione, del Cittadella. I granata hanno superato per 1-0 il Brescia grazie ad un colpo di testa al 40′ di Proia ed ora se la vedranno con il Monza.