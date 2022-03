SERIE B – Crolla il Pisa, la Cremonese rimonta e conquista la pole position

Nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica di Serie B. Ora al comando c’è la Cremonese, che soffre sette camicie contro il Pordenone, ultimo in classifica, ma ha la meglio in rimonta con una doppietta di Zanimacchia che annulla il momentaneo vantaggio friulano di Cambiaghi. I grigiorossi ora svettano a 56 punti, uno in più rispetto alle attuali seconde Lecce e Pisa, nettamente battuto ad Ascoli da una doppietta di Dionisi. Fallito, quindi, il tentativo di mini fuga dei toscani. Il Lecce è in svantaggio negli scontri diretti col Pisa, avendo perso per 1-0 il match giocato all’Arena a dicembre.

Nel terzo incontro della serata, pareggio per 1-1 tra Perugia e Spal. Decidono i gol di Kouan al 15′ della ripresa e quello di Latte Lath al 5′ di recupero.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese – ph Coribello/SalentoSport)