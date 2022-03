VIRTUS FRANCAVILLA – Poche emozioni al “Francioni”, arriva un punto dalla trasferta di Latina

Pareggio senza reti per la Virtus Francavilla ieri sera a Latina. Risultato che, vista la vittoria del Catanzaro, costa il secondo posto in solitaria ai biancazzurri, ora raggiunti anche da Avellino e Monopoli in terza piazza.

Buon punto, comunque, per la squadra di Roberto Taurino, al termine di una gara senza grosse emozioni e con la difese grandi protagoniste. Nel primo tempo si segnala una sola palla gol, quella fallita da Sane per il Latina che, di tacco, manda di poco a lato.

Non cambia molto nella ripresa. La palla gol più nitida la costruisce a Virtus con Prezioso che, da posizione decentrata, impegna Cardinali a una difficile deviazione in corner. Sugli sviluppi, stacco di Mastropietro che non inquadra lo specchio. Nei minuti finali, il Latina si fa più pericoloso con Palermo e Carissimi, ma Nobile può dormire sogni tranquilli. L’ultimo squillo è di Toscano: bordata dalla distanza, alta di un soffio.

Per la Virtus arriva, quindi, il secondo pari di fila. Il prossimo avversario sarà il Palermo (domenica alle 17.30 in casa), scontro diretto per i playoff.

—

IL TABELLINO

Latina, stadio “D. Francioni”

mercoledì 16 marzo 2022, ore 21

Serie C/C 2021/22, giornata 32

LATINA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali; Celli, De Santis, Giorgini; Teraschi (6′ st Sarzi Puttini), Tessiore, Barberini (34′ st Rossetti), Di Livio (24′ st Amadio), Carissoni; Sane (34′ st Palermo), Carletti. A disp. Ciammaruconi, Tonti, Ercolano, D’Aloia, Atiagli, Esposito, Rossi. All. Di Donato.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Gianfreda, Delvino; Pierno, Franco, Prezioso (40′ st Carella), Toscano, Ingrosso; Mastropietro (39′ st Ventola), Perez. A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, De Maria. All. Taurino.

ARBITRO Giaccaglia di Jesi.

NOTE: ammoniti Toscano, Celli, Sarzi Puttini, Gianfreda, Palermo, Ventola. Rec. 2′ pt, 5′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA