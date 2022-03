BASKET A2/m – Cento e Nardò sul filo dell’equilibrio, ma sono gli emiliani a esultare

Niente da fare per la Next Nardò, sconfitta anche alla Milwaukee Arena di Cento (Fe) dalla Tramec.

Gara giocata sul filo dell’equilibrio per buona parte del tempo, col massimo vantaggio per i padroni di casa a metà del terzo tempo (+9), ma Amato e Ferguson suonano la carica e il Nardò arriva all’ultima frazione di gara in svantaggio di un solo punto, passando, addirittura, avanti di uno in avvio di quarto quarto. Cento, però, mantiene il sangue freddo sotto canestro e riesce a tenere gli avversari sempre alle sue spalle. A un minuto dalla fine, Cento è avanti di 2, poi di 4. Due liberi di Ferguson riportano Nardò a -1 a sette secondi dalla fine ma Tommasini è ugualmente preciso dalla lunetta e riporta i suoi sul +3. Amato fa due su due ma dalla lunetta ci va ancora Tommasini che replica e riporta Cento a +3. A due secondi dalla sirena Ferguson subisce fallo: sbaglia entrambi i liberi, cattura il rimbalzo e ci prova da tre, mancando il bersaglio. Finisce 77-74.

Prossimo turno, Nardò-Latina.

—

IL TABELLINO

TRAMEC CENTO-NEXT NARDÒ 77-74

(21-20, 15-15, 19-19, 22-20)

Tramec Cento: Christian James 16 (4/9, 1/7), Giovanni Tomassini 14 (2/5, 1/3), Giovanni Gasparin 13 (2/3, 3/6), Yankiel Moreno 12 (3/8, 2/4), Auston Barnes 7 (2/5, 1/8), Nicolo Dellosto 7 (2/2, 1/3), Giacomo Zilli 6 (3/3, 0/0), Matteo Berti 2 (1/1, 0/0), Arcangelo Guastamacchia 0 (0/0, 0/0), Alex Ranuzzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Giacomo Zilli 13) – Assist: 19 (Giovanni Gasparin, Yankiel Moreno 5).

Next Nardò: Andrea Amato 19 (4/5, 3/9), Ennio Leonzio 17 (1/2, 5/7), Jazzmarr Ferguson 16 (2/8, 3/10), Jonas Bergstedt 10 (4/5, 0/0), Andrea La torre 5 (1/1, 1/3), Mihajlo Jerkovic 5 (1/2, 1/1), Mitchell Poletti 2 (1/4, 0/3), Matteo Fallucca 0 (0/1, 0/3), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Cristiano Albanese 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Jazzmarr Ferguson 9) – Assist: 16 (Jazzmarr Ferguson 8)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (rec. giornata 15): Latina-Ravenna 88-84, San Severo-Chiusi 73-77, Chieti-Verona 72-82, Cento-Nardò 77-74, Ferrara-S.A. Roma 77-68, Fabriano-Forlì 77-87, Eurobasket Roma-Scafati (23/03).

CLASSIFICA: Scafati 34 – Verona 33 – Ravenna 30 – Chiusi 28 – Ferrara 26 – Cento 26 – San Severo 22 – Forlì 20 – Eurobasket Roma 18 – Latina 18 – Chieti 16 – Nardò 14 – Stella A. Roma 12 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (20 mar.): Verona-Scafati, Cento-Fabriano, Nardò-Latina, Forlì-Chiusi, Ravenna-Stella A. Roma, Chieti-Ferrara, Eurob. Roma-San Severo.