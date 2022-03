VOLLEY A3/m – Casarano devastante anche a Sabaudia, per i rossazzurri arriva la quinta vittoria di fila

Leo Shoes Casarano ingrana la quinta marcia. Passa d’autorità (0-3) sul campo del Sabaudia, nel recupero della sesta giornata di ritorno e porta a cinque le vittorie consecutive in campionato.

Il parziale di apertura è vietato ai deboli di cuore: una Leo Shoes Casarano fallosa al servizio ma efficiente in attacco tiene testa alla formazione di casa trascinata da Zornetta e dall’ex Ferenciac; i rossoazzurri riescono a conquistare un piccolo vantaggio che conservano sino al 24-22 quando sprecano due set ball e da quel momento inizia una serie interminabile di botta e risposta tra le squadre in campo che si chiude ad appannaggio degli ospiti (30-32).

Al rientro in campo la Leo Shoes Casarano, motivata dal vantaggio, sembra partire meglio dei pontini che sotto i colpi di Paoletti e Baldari vanno sotto nel punteggio. Ferenciac e soci provano a ricucire lo strappo, arrivano sino al 18-19 ma lo sprint finale è dei rossoazzurri che vanno così sul due a zero in proprio favore (21-25).

Il doppio svantaggio incrina le certezze della squadra di casa che nel terzo e conclusivo parziale subisce la veemenza degli attaccanti della Leo Shoes, determinati più che mai a chiudere la pratica: gli ospiti, punto dopo punto, si costruiscono la vittoria del set decisivo, nonostante i diversi tentativi di recupero degli avversari, che si chiude in favore dei ragazzi di mister Licchelli con il punteggio di 21-25.

Altri tre punti, altre certezze, altri sorrisi che accompagneranno la Leo Shoes Casarano in un finale di campionato che si fa sempre più interessante.

IL TABELLINO

OPUS SABAUDIA-LEO SHOES CASARANO 0-3

(30-32, 21-25, 21-25 – 1h32′)

SABAUDIA: Palombi ne, Recupeito (L), Conoci, Zornetta 17, Fenerciac 11, Pompopni, Miscione 8, Rossato 7, Tognoni 1, Torchia (L) ne, De Vito 2, Meglio, Schettino, Calarco 3. All. Saccucci.

Ace 6, ricezione 63% (39% perfetta), attacco 37%, muro 6

CASARANO: D’Amato ne, Petras 15, Peluso 6, Meleddu, Ciardo 1, Stefano ne, Scaffidi ne, Torsello 2, Baldari 18, Pierri (L), Ribecca, Urso (L) ne, De Micheli ne, Paoletti 21. All. Licchelli.

Ace 2, ricezione 68% (39% perfetta), attacco 51%, muri 10

Arbitri: Oranelli-Cruccolini

CLASSIFICA: Aversa 45 – Palmi 43 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 41 – Casarano 41 – Aci Castello 41 – Modica 31 – Massa L. 29 – Marcianise 21 – Sabaudia 21 – Ottaviano 18 – Galatina 13 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (10ª rit. – 20 mar.): Marigliano-Aversa, Modica-Sabaudia, Aci Castello-Aurispa L. Lecce, Galatina-Massa Lubrense, Tuscania-Casarano, Ottaviano-Marcianise. Riposa Palmi.