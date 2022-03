SERIE B – Coda e Strefezza prendono il largo. Prima gioia per Blin: la classifica marcatori dopo la 30ª

L’attacco del Lecce continua a segnare, pur sprecando qualche occasione di troppo per bravura dei portieri o per sfortuna o per poca precisione dal dischetto. In vetta alla classifica marcatori, Massimo Coda tocca quota 18 e raggiunge Simone Tiribocchi nella classifica all-time dei cannonieri del Lecce a 42 reti. Il prossimo obiettivo è Guillermo Giacomazzi, quinto con 44 gol. Strefezza aggiunge un gol e un assist nelle ultime due partite e rafforza la sua posizione di vice capocannoniere del campionato. Ovviamente, la coppia Coda-Strefezza, con 30 gol in due, è la migliore del lotto delle partecipanti al torneo cadetto. Il miglior attacco del torneo, però, è attualmente del Monza con 50 gol, contro le 49 del Lecce.

Prima rete in maglia giallorossa per Alexis Blin, giunta in extremis a Cosenza. Il francese appaia Gallo, Bjorkengren, Dermaku e Tuia.

La classifica marcatori dopo la 30esima:

18 RETI: Coda M. (Lecce);

12 RETI: Strefezza G. (Lecce);

10 RETI: Lapadula (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Vazquez F. (Parma), Donnarumma A. (Ternana);

9 RETI: Corazza S. (Alessandria), Dionisi F. (Ascoli);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Baldini E. (Cittadella), Valoti M. (Monza), Maric M. (Crotone);

7 RETI: Okwonwko O. (Cittadella), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Moreo S. (Brescia), La Gumina A. (Como);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Ciofani D. (Cremonese), Mancosu M. (Spal), Partipilo A. (Ternana), Insigne R. (Benevento), Benedyczak A. (Parma), Palacio R. (Brescia), Bidauoi S. (Ascoli), Vido L. (3 Cremonese, 3 Spal), Diaw D. (LR Vicenza), Tello A. (Benevento), Gytkjaer C. (Monza), Zanimacchia L. (Cremonese);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Montalto A. (Reggina), Proia F. (4 LR Vicenza, 1 Brescia), Colpani A. (Monza), Tramoni M. (Brescia), Pettinari S. (Ternana), Menez J. (Reggina), Beretta G. (Cittadella), Ciurria P. (Monza), Melchiorri F. (Spal), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Torregrossa E. (Pisa);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 18 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 34 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 43 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A. (Lecce) e altri 101 calciatori.

(foto: Coda e Strefezza, archivio Coribello/SalentoSport)