TARANTO – Dov’è la vittoria? Allo Iacovone passa anche l’Avellino tra le contestazioni dei tifosi

Il Taranto perde ancora e torna ad avere paura. I rossoblù cedono ad un modesto Avellino a cui basta la rete di Bove, arrivata su calcio d’angolo. Alla lista degli infortunati che comprende Guastamacchia, Barone e Falcone e a quella degli squalificati De Maria e Labriola, si sono aggiunti anche Di Gennaro e Zullo per un problema gastrointestinale. Fuori anche Versienti per un problema all’adduttore.

LA CRONACA: La prima occasione è di marca ospite: all’11’ conclusione dalla distanza di Kanoute, palla alta. Al 19’ gli irpini ci riprovano con De Francesco da fuori, ma il centrocampista calcia male. Al 22’ altro tiro dalla distanza degli ospiti, questa volta Carriero incrocia e sfiora di poco il legno. L’occasione più pericolosa arriva al 32’ ed è sempre per i campani: Kanoute calcia in porta ma viene rimpallato, la sfera termina sui piedi di Plescia che da buona posizione spreca. I biancoverdi spingono il piede sull’acceleratore: al 41’ prima Rizzo ci prova di esterno colpendo la traversa, poi Ferrara devia verso la propria porta un cross di Mignanelli chiamando Chiorra alla parata miracolosa. Il primo tempo si chiude a reti bianche dopo un minuto di recupero.

La prima azione della ripresa vede protagonista Ferrara: lancio per Santarpia che al volo, dal vertice sinistro dell’area di rigore, colpisce e chiama alla deviazione Forte. Otto minuti più tardi tiro da fuori di Giovinco, sfera alta. Al 57’ l’Avellino passa in vantaggio: angolo battuto da Kragl, Bove anticipa Riccardi di testa e insacca alle spalle di Chiorra. Al 67’ ennesima occasione per i lupi: Maniero allarga per Mignanelli palla al centro per Mastalli che di testa va vicinissimo alla marcatura. Al 77’ c’è un’azione personale di Giovinco che si accentra e prova il destro che si spegne di poco sul fondo. La contesa termina dopo sei minuti di recupero senza altre occasioni degne di nota, con il Taranto che si lecca le ferite e che dovrà necessariamente tornare a fare punti quanto prima, dato che la classifica, ora, comincia a preoccupare. Sono undici le partite consecutive senza vittoria per la squadra di Laterza. Da segnalare la forte contestazione dei tifosi che a fine partita hanno reclamato alla squadra di tirare fuori i cosiddetti attributi.

Domenica alle 14.30, derby casalingo contro il Monopoli.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 16 marzo 2022, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 32

TARANTO-AVELLINO 0-1

RETE: 57’ Bove

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Tomassini, Riccardi, Benassai, Ferrara – Marsili (69’ Cannavaro), Civilleri (80’ Granata); Mastromonaco (64’ Pacilli), Giovinco, Manneh; Santarpia. A disp.: Loliva, Antonino, Turi, Maiorino, Saraniti. All. Giuseppe Lentini (Laterza indisponibile per stato febbrile).

AVELLINO (3-5-2): Forte – Bove, Scongliamiglio, Silvestri – Rizzo, Carriero (61’ Mastalli), De Francesco, Kragl (89’ Mocanu), Mignanelli; Kanoute (83’ Micovschi), Plescia (61’ Maniero). A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Tarcinale, Stanzione. All. Carmine Gautieri.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo (Severino-Feraboli).

NOTE: Ammoniti: Manneh (T), De Francesco (A), Mignanelli (A), Giovinco (T), Kragl (A).

