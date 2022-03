SERIE B – Benevento-Cremonese è il match-clou, il Lecce (in attesa dell’Ascoli) è spettatore interessato: il programma

Avanti tutta. Alle 18.30 prenderà il via la 27esima giornata di Serie B con due interessanti sfide che riguarderanno, da vicino, l’alta classifica: Benevento-Cremonese e Brescia-Perugia. In campo anche Ternana e Pordenone e, alle 20.30, Alessandria e Como.

Il Lecce, oggi, sarà spettatore più che interessato in attesa di scendere in campo domani, nel tardo pomeriggio, contro l’Ascoli. Lecce-Ascoli è una delle grandi classiche di Serie B, ma non solo. Il bilancio delle 16 gare giocate a Lecce conta sette vittorie giallorosse, sette pareggi e due sconfitte, l’ultima delle quali arrivò proprio nello scorso torneo di Serie B il 5 febbraio 2021: 1-2 con rete di Stepinski e doppietta di Dionisi. Pesante fu il rigore fallito da Mancosu al 91′.

Quella contro l’Ascoli di Andrea Sottil sarà una partita dalle mille difficoltà. I bianconeri sono in buono stato di forma, avendo vinto tre delle ultime quattro partite (a Benevento, in casa con l’Alessandria e col Crotone e sconfitta a Brescia dopo tre successi consecutivi in trasferta). Nella rosa di Andrea Sottil, da poche settimane, milita Luca Paganini, che, sinora, ha raccolto solo due spezzoni di gara, sempre da subentrato. E occhio a Dionisi, che già ha lasciato il segno, e Bidaoui. All’andata finì 1-1 con gol di Strefezza e Iliev.

Al Via del Mare arbitrerà il signor Abisso di Palermo, tabù per i colori giallorossi: cinque gare, cinque sconfitte, l’ultima delle quali fu il 3-0 a Verona del gennaio 2020 (dati wlecce.it).

Di seguito il programma dell’ottava di ritorno:

mar. ore 18.30

Benevento-Cremonese: Daniele Minelli di Varese (Costanzo-Trinchieri; IV Di Marco; VAR Nasca-Mastrodonato)

Brescia-Perugia: Gianpiero Mieie di Nola (Del Giovane-Lanotte; IV Di Graci; VAR Mazzoleni-Imperiale)

Ternana-Pordenone: Davide Ghersini di Pinerolo (Macaddino-Yoshikawa; IV Perri; VAR Rapuano-Pagliardini)

—

mar. ore 20.30

Alessandria-Como: Francesco Meraviglia di Pistoia (Di Iorio-Rossi C.; IV Ricci; VAR Serra-Rossi M.)

—

mer. ore 18.30

Frosinone-Cosenza: Lorenzo Maggioni di Lecco (Nuzzi-Cirpiani; IV Carrione; VAR Sacchi-Bottegoni)

Lecce-Ascoli: Rosario Abisso di Palermo (Fiore-Mokhtar; IV Arena; VAR Piccinini-Margani)

Monza-Parma: Paolo Valeri di Roma 2 (Dei Giudici-Schirru; IV Luciani; VAR Manganiello-Vecchi)

Pisa-Crotone: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Peretti-Pagnotta; IV Kumara; VAR Paterna-Scatragli)

Reggina-LR Vicenza: Antonio Di Martino di Teramo (Miele D.-Garzelli; IV Mucera; VAR Fourneau-Prenna)

Spal-Cittadella: Ivano Pezzuto di Lecce (Affatato-Laudato; IV Canci; VAR Prontera-Rossi L.)

—

CLASSIFICA: Lecce e Cremonese 49; Brescia 48; Benevento e Pisa 46; Monza 44; Ascoli 42; Frosinone, Perugia e Cittadella 41; Como e Reggina 35; Parma 32; Ternana 31; Spal 27; Alessandria e Cosenza 23; LR Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12.

(foto: Coda in azione durante Lecce-Ascoli dello scorso anno – ph Coribello/SalentoSport)