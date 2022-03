VOLLEY B/m – Leverano è una macchina da punti: Cosenza liquidato in meno di un’ora

È bastata meno di un’ora alla BCC Volley Leverano per vincere la sfida contro l’Area Brutia Volley Cosenza e confermare il momentaneo primato in classifica.

Coach Andrea Zecca lancia dal primo minuto il giovanissimo centrale Federico Miraglia, appena diciassettenne, al fianco di Scrimieri ed insieme a Laterza, Orefice, Marzo, Conte e al libero Barone. La sfida è piuttosto equilibrata nella prima parte del game fino al muro di Miraglia che regala il primo gap importante per i padroni di casa sul 10-7, costringendo coach Perri a chiamare time out per dare indicazioni ai suoi giovani ragazzi. Coach Zecca inserisce anche Savina al posto di Laterza e i gialloblù chiudono i conti con l’ace di Marzo per il 25-13.

Nel secondo set la BCC Leverano parte subito forte e sul 9-7 coach Perri deve interrompere il gioco per richiamare i suoi. Coach Zecca inserisce l’opposto Simone Cagnazzo al posto di Orefice, con Savina che indossa i gradi di capitano. La diagonale salentina funziona benissimo, come ottimi sono gli apporti di Marzo e Conte. È proprio un tocco di seconda del regista di casa a chiudere i conti sul 25-15.

Senza grandi sussulti anche il terzo parziale, con la BCC Leverano che fa la sua partita in maniera ordinata e compatta. Miraglia è insidioso al servizio, così come Marzo, mentre coach Zecca dà spazio anche all’altro baby del gruppo, Francesco Schiattino, che subentra a Filippo Scrimieri. Nemmeno il tempo di fare l’esordio in campo ed il centrale arrivato dalla Showy Boys Galatina mette a referto i suoi primi due punti nel campionato dei grandi, con un buon attacco in primo tempo ed un muro efficace. L’errore in attacco di Cosenza chiude set e match sul 25-13 grazie al quale la BCC Leverano continua a conservare il primo posto in classifica.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO-AREA BRUTIA VOLLEY COSENZA 3-0

(25-13, 25-15, 25-13)

BCC LEVERANO: Marzo 16, Laterza 0, Conte 6, Cagnazzo G. ne, Gaetani (libero), Miraglia 7, Barone (libero), Schiattino 2, Savina 2, Scrimieri 6, Orefice 4, Cagnazzo S. 10, Serra ne. Allenatore: Zecca

AREA BRUTIA VOLLEY COSENZA: Guarini 0, Berardi 5, Vivona 10, Cappadona 1, Mirabelli 0, Tripodi 1, Ruggiero 4, Sabatini 1, Lioi (libero), D’Amico 4. Allenatore: Perri

Arbitri: Raffaella Ayroldi e Domenico Vito Cantore

Durata set: 19′, 20′, 20′

Errori in battuta: Leverano 10, Cosenza 9; Ace: Leverano 7, Cosenza 1; Muri vincenti: Leverano 7, Cosenza 6

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 18): Matervolley-Green Bari 0-3, Galatone-Grottaglie 1-3, Molfetta-Joivolley 1-3, Energytime CB-Taviano 3-1, Turi-Andria 3-0, Leverano-Area Brutia CS 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 34 – Joivolley 33 – Green Bari 33 – Energytime CB 32 – Turi 24 – Grottaglie 24 – Galatone 22 – Molfetta 19 – Matervolley 12 – Andria 12 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (5-6 mar.): Andria-Green Bari, Galatone-Leverano, Joivolley-Turi, Area Brutia CS-Energytime CB, Taviano-Molfetta, Grottaglie-Matervolley.

(fonte: Alessio Quarta – US Volley Leverano)