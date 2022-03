VOLLEY B/m – Galatone, contro il Grottaglie arriva lo stop dopo tre vittorie di fila

Una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca ma anche la voglia di ripartire e tornare a fare punti. Questi gli umori al termine del match contro il Volley Club Grottaglie che ha visto l’Allianz Colazzo Galatone sconfitta in casa per 3 set a 1.

Alla vigilia ci si aspettava una bella partita tra due squadre che finora hanno giocato un’ottima pallavolo e così è stato. Il Grottaglie parte bene e seppur di misura si aggiudica i primi due set: 22-25 e 21-25. L’Allianz Colazzo Galatone accorcia le distanze nel terzo game con un netto 25-15. Ma il Grottaglie conquista quarto set (18-25) e vittoria finale.

Domenica prossima un’altra gara interna: il derbissimo contro la capolista Leverano. Tornando al Grottaglie, l’analisi della gara nelle parole del presidente Giuseppe Giuri: “Dopo tre vittorie consecutive uno stop ci può stare. Sono state tre partite giocate e vinte bene. Tra l’altro eravamo reduci da una partita giocata mercoledì e per questo sentivamo un po’ di stanchezza”. Nessuna ricerca di alibi però da parte di Giuri: “Un bel po’ di errori li abbiamo fatti – prosegue – e domenica giocheremo il derby contro la capolista. Una partita difficile. Per questo sarà necessario tutto l’apporto possibile da parte di giocatori, staff e tifosi”. Un apporto che finora non è mai mancato e non verrà meno nel big match di domenica prossima.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 18): Matervolley-Green Bari 0-3, Galatone-Grottaglie 1-3, Molfetta-Joivolley 1-3, Energytime CB-Taviano 3-1, Turi-Andria 3-0, Leverano-Area Brutia CS 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 34 – Joivolley 33 – Green Bari 33 – Energytime CB 32 – Turi 24 – Grottaglie 24 – Galatone 22 – Molfetta 19 – Matervolley 12 – Andria 12 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (5-6 mar.): Andria-Green Bari, Galatone-Leverano, Joivolley-Turi, Area Brutia CS-Energytime CB, Taviano-Molfetta, Grottaglie-Matervolley.

(fonte: Stefano Manca – US Volley Galatone)