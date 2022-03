VOLLEY B1/f – Narconon Melendugno travolgente, vittoria piena anche a Cerignola

La Narconon Melendugno prosegue a vele spiegate la sua marcia nel girone F di B1 femminile. Le ragazze di coach Ida Taurisano, nell’ultimo turno giocato sabato, hanno violato il Pala “Nando Di Leo” di Cerignola, lasciando il solo terzo set alla squadra locale e vincendo abbastanza agevolmente il primo, il secondo e il quarto.

Emanuela Morone e Adriana Kostadinova, con 15 e 12 punti, guidano la classifica delle top-scorer, seguite da Fabiana Antignano, anche lei in doppia cifra con 11 punti. Per Morone, anche sei muri punto. Roberta Purushaj la più efficace al servizio con tre ace sui quattro punti in totale realizzati.

Per Melendugno si tratta della dodicesima vittoria stagionale, tre punti che permettono alle salentine di rimanere in scia della capolista Sicom Messina a un solo punto dalla vetta della classifica.

Sabato prossimo, alle ore 17.30, a Otranto arriverà il San Salvatore Telesino.

IL TABELLINO

ARES FLV CERIGNOLA-NARCONON MELENDUGNO 1-3

(22-25, 13-25, 25-22, 14-25 – 1h43′)

CERIGNOLA: Mantovani 7, Stelluto, Luzzi 19, Galuppi (L), Palumbo 5, Peruzzi 1, Mancini (L) ne, Fanizzi 8, Puro 3, Micheletti, Mansi 6, Di Bari ne. All. Sarcinella, vice Leone.

Ace 6, ricezione 48%, perfetta 26%, attacco 20%, muri 10

MELENDUGNO: Kostadinova 12, Greco ne, Albanese ne, Campana 4, Albano 9, Basciano 5, Morone 15, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Purushaj 4, Antignano 11, Alikaj 5, Pettinari ne, Tamborino G.. Coach Taurisano, vice Cesari.

Ace 8, ricezione 48%, perfetta 20%, attacco 30%, muri 9

Arbitri: Persia, Mansi.

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 18): S. Salvatore Tel.-Fiammatorrese 1-3, Cerignola-Melendugno 1-3, CDM Cutrofiano-Farmacia Schultze ME 0-3, SS Messina-Terrasini 3-0, HUB Ambiente CT-Arzano 0-3, Castellana Grotte-Desi Volley 3-0.

CLASSIFICA: SS Messina 36 – Melendugno 35 – Fiammatorrese 30 – Farmacia Schultze ME 30 – Arzano 27 – Castellana Grotte 21 – Desi Volley 17 – S. Salvatore Tel. 16 – Terrasini 16 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (5-6 mar.): Arzano-Fiammatorrese, Cerignola-Castellana Grotte, Farmacia Schultze ME-HUB Ambiente CT, Desi Volley-Sicom Messina, Terrasini-CDM Cutrofiano, Melendugno-S. Salvatore Telesino.

(foto: la Volley Melendugno vittoriosa a Cerignola)