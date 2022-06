CALCIO – Dalla Serie A alla 3ª categoria: le classifiche finali e i verdetti della stagione 2021/22

SERIE A

CLASSIFICA FINALE: Milan 86; Inter 84; Napoli 79; Juventus 70; Lazio 64; Roma 63; Fiorentina 62; Atalanta 59; Verona 53; Torino e Sassuolo 50; Udinese 47; Bologna 46; Empoli 41; Sampdoria e Spezia 36; Salernitana 31; Cagliari 30; Genoa 28; Venezia 27.

Scudetto: Milan

Qualificate in Champions League: Milan, Inter, Napoli, Juventus (fase a gironi)

Qualificate in Europa League: Roma, Lazio (fase a gironi)

Qualificata in Conference League: Fiorentina (turno preliminare)

Retrocesse in Serie B: Cagliari, Genoa, Venezia

—

SERIE B

CLASSIFICA FINALE: Lecce 71; Cremonese 69; Pisa e Monza 67; Brescia 66; Ascoli 65; Benevento 63; Perugia e Frosinone 58; Ternana 54; Cittadella 52; Parma 49; Como 47; Reggina 46; Spal 42; Cosenza 35; LR Vicenza e Alessandria 34; Crotone 26; Pordenone 18.

Promosse direttamente in Serie A: Lecce e Cremonese

Promossa in A via playoff: Monza

Retrocesse direttamente in Serie C: Alessandria, Crotone, Pordenone

Retrocessa in Serie C via playout: LR Vicenza

Salva dopo playout: Cosenza

—

SERIE C GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: Sudtirol 90; Padova 85; Feralpisalò 69; Renate 62; Triestina, lecco e Pro Vercelli 55; Juventus U23 54; Piacenza 50; Pergolettese 46; Albinoleffe e Virtus Verona 45; Fiorenzuola 43; Mantova e Trento 42; Pro Sesto 38; Seregno e Giana Erminio 34; Legnago Salus 30.

Promossa direttamente in Serie B: Sudtirol

Promossa in Serie B dopo playoff: –

Retrocessa direttamente in Serie D: Legnago Salus

Retrocesse in Serie D via playout: Giana Erminio e Seregno

Salve dopo playout: Trento e Pro Sesto

SERIE C GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: Modena 88; Reggiana 86; Cesena 67; Entella e Pescara 65; Ancona-Matelica 57; Gubbio 52; Lucchese 50; Olbia 46; Carrarese, Vis Pesaro e Montevarchi 45; Siena 44; Pontedera 43; Teramo 42; Viterbese 39; Imolese 37; Pistoiese 36; Fermana 35; Grosseto 30.

Promossa direttamente in Serie B: Modena

Promossa in Serie B dopo playoff: –

Retrocessa direttamente in Serie D: Grosseto

Retrocesse in Serie D via playout: Pistoiese e Fermana

Salve dopo playout: Imolese e Viterbese

SERIE C GIRONE C

CLASSIFICA FINALE: Bari 75; Catanzaro 67; Palermo 66; Avellino 64; Monopoli 59; Virtus Francavilla 56; Foggia 54; Turris 52; Monterosi 51; Picerno 50; Juve Stabia 49; Latina 45; Campobasso 44; Acr Messina e Taranto 39; Potenza 37; F. Andria 30; Paganese 26; Vibonese 21; Catania ritirato.

Promossa direttamente in Serie B: Bari

Promossa in Serie B dopo playoff: Palermo

Retrocesse direttamente in Serie D: Catania (ritirata) e Vibonese

Retrocessa in Serie D via playout: Paganese

Salva dopo playout: F. Andria

—

SERIE D GIRONE H

CLASSIFICA FINALE: A. Cerignola 88; Francavilla 71; Bitonto 65; Fasano 62; Nocerina 58; Gravina 56; Casertana 55; Sorrento 52; Nola 51; Brindisi 49; Molfetta 48; Mariglianese, Casarano e Team Altamura 47; Nardò e Lavello 45; Rotonda 42; San Giorgio 41; Bisceglie 39; Virtus Matino 30.

Promossa in Serie C: Cerignola

Vincitrice playoff: Francavilla in Sinni

Retrocesse direttamente in Eccellenza: Virtus Matino e Bisceglie

Retrocesse via playout in Eccellenza: San Giorgio e Rotonda

Salve dopo playout: Nardò e Lavello

—

ECCELLENZA GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: Barletta 70; Corato 61; DB Trinitapoli 46; Manfredonia 44; CD Mola 42; UC Bisceglie 40; San Severo 36; Atl. Vieste 32; Canosa 31; Borgorosso Molfetta 29; Real Siti 28; Orta Nova 25; San Marco 23; Vigor Trani 6.

Vincitrice girone A, promossa agli spareggi: Barletta

Vincitrice playoff: –

Retrocessa direttamente in Promozione: Vigor Trani

Retrocessa via playout in Promozione: Orta Nova

Salva dopo playout: San Marco

ECCELLENZA GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: Martina 61; Sava 47; Gallipoli F. 42; Ugento 41; Toma Maglie 40; DC Otranto 39; Ostuni 34; Ginosa 33; Manduria 32; AEL Grottaglie, Castellaneta e S. Massafra 27; Atl. Racale 25; Virtus Mola 23.

Vincitrice girone B, promossa agli spareggi: Martina

Vincitrice playoff: –

Retrocessa direttamente in Promozione: Virtus Mola

Retrocessa via playout in Promozione: Atl. Racale

Salva dopo playout: S. Massafra

Vincitrice spareggio per la Serie D: Barletta

Promosse in D dopo spareggi nazionali: Castanese, Montecchio Maggiore, Chisola, Terranuova Traiana, Pomezia, Angri, Martina

Vincitrice Coppa Italia Eccellenza: Barletta

Vincitrice Coppa Italia Dilettanti: Barletta

—

PROMOZIONE GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: Polimnia 59; Foggia Incedit 56; Arboris Belli 55; Bitritto Norba 54; N. Spinazzola 50; Atl. Acquaviva 41; Lucera 39; Virtus S. Ferdinando 36; Don Uva 29; F. Acquaviva e FC Capurso 24; R. Rutiglianese 23; Sp. Apricena 17; Fesca Bari 9.

Vincitrice girone A, promossa in Eccellenza: Polimnia

Vincitrice playoff: Foggia Incedit

Retrocessa direttamente in Prima Categoria: Fesca Bari

Retrocessa via playout in Prima Categoria: Sp. Apricena

Salva dopo playout: R. Rutiglianese

PROMOZIONE GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: Città di Gallipoli 70; Novoli 47; Atl. Tricase 41; Taurisano 40; Leverano 39; Talsano 37; V. Locorotondo 35; Brilla Campi 32; P. Spartan Legend 31; Avetrana 29; Veglie 28; G. Melendugno 26; Capo di Leuca 25; Galatina 24.

Vincitrice girone B, promossa in Eccellenza: Città di Gallipoli

Vincitrice playoff: Novoli

Retrocessa direttamente in Prima Categoria: Galatina

Retrocessa via playout in Prima Categoria: Capo di Leuca

Salva dopo playout: G. Melendugno

Vincitrice Coppa Italia Promozione: Foggia Incedit

—

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: Nuova Daunia 65; Virtus Palese 62; Cd Trani e Stornarella 54; Real S. Giovanni 47; Virtus Molfetta 45; A. Cagnano 39; Atl. Peschici 31; V. Bisceglie 28; Troia 27; Ruvese e Real Zapponeta 18; Trinitapoli 12; Grumese 10.

Vincitrice girone A, promossa in Promozione: Nuova Daunia

Vincitrice playoff: Cd Trani

Retrocessa direttamente in Seconda Categoria: Grumese

Retrocessa via playout in Seconda Categoria: Trinitapoli

Salva dopo playout: Real Zapponeta

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: Ceglie 59; Levante Azzurro 55; Atl. Martina 50; Ideale Bari 47; Noci Azzurri 2006 46; Santeramo 43; Castellana e DB Manduria 40; RS Crispiano 39; Real Sannicandro 32; Lizzano 30; Noja 28; H. Laterza 27; Atl. Pezze 24; San Giorgio 16.

Vincitrice girone B, promossa in Promozione: Ceglie

Vincitrice playoff: Levante Azzurro

Retrocessa direttamente in Seconda Categoria: San Giorgio

Retrocessa via playout in Seconda Categoria: H. Laterza

Salva dopo playout: Atl. Pezze

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

CLASSIFICA FINALE: Copertino 55; Mesagne e Cursi 52; Cedas Avio BR e Seclì 45; Pol. Galatone 44, Ruffano 39; San Vito e Latiano 33; Zollino 30; SD Parabita e Virtus Lecce 29; F. Monteroni 11; Soleto 6.

Vincitrice girone C, promossa in Promozione: Copertino

Vincitrice playoff: Mesagne

Retrocesse direttamente in Seconda Categoria: Soleto e F. Monteroni

—

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

CLASSIFICA FINALE: Canusium 56; GC San Severo 51; Pol. Sammarco 50; Ascoli Satriano 48; Top Player Minervino 47; AC Monte 42; Real Olimpia Terlizzi 36; Wonderful Bari S. Spirito 30; Castelluccio Ortanova e Elce 26; Cd Palo 19; A. San Severo 13; Fulgor Molfetta 0.

Vincitrice girone A, promossa in Prima Categoria: Canusium

Vincitrice playoff: Pol. Sammarco

Retrocessa direttamente in Terza Categoria: Fulgor Molfetta

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

CLASSIFICA FINALE: Real Mottola 60; RF Carovigno 58; A. Fragagnano e G. Palagiano 43; Arcobaleno Triggiano 40; Statte 39; Sportiva Torre a Mare 31; Esp. Monopoli e F. Altamura 27; TAF Ceglie Messapica 24; NT Cellamare 21; Civitas Conversano e Spartan Boys 14.

Vincitrice girone B, promossa in Prima Categoria: Real Mottola

Vincitrice playoff: RF Carovigno

Retrocessa via playout in Terza Categoria: Spartan Boys

Salva dopo playout: Civitas Conversano

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

CLASSIFICA FINALE: Vernole 62; Rinascita Refugees 58; Fabrizio Miccoli 56; Melpignano 45; Cd Poggiardo 44; San Pietro Vernotico 42; Alessano 29; Real Neviano 28; Euro Sport Academy 19; Presicce Acquarica 18; Giallorossi Aradeo 16; SG Surbo 12; N. Andrano 9.

Vincitrice girone C, promossa in Prima Categoria: Vernole

Vincitrice playoff: Rinascita Refugees

Retrocessa direttamente in Terza Categoria: N. Andrano

Vincitrice Coppa Puglia: Pol. Galatone (“Salve”)

—

TERZA CATEGORIA LECCE

CLASSIFICA FINALE: Tricase 55; P. Bagnolo e KP Gallipoli 48; S. Guagnano 42; GC Muro 37; Castrignano de’ Greci 31; Corsano 29; Carmiano Magliano 26; P Sogliano 16; Pro S. Cataldo 15; Virtus Morciano 14; N. Neretina 12 (Gioventù Granata ritirata a due giornate dalla fine).

Vincitrice girone Lecce, promossa in Seconda Categoria: Tricase

Vincitrice playoff: P. Bagnolo

TERZA CATEGORIA BRINDISI

CLASSIFICA FINALE: Soccer Team Fasano 51; V. San Pancrazio e Valesio Sport Torchiarolo 44; VC Mesagne, Villa Castelli e San Donaci 38; Leone Soccer Tuturano 23; Cellino 15; Casale 10; V. Maruggio 9; Audace Palagianello 8.

Vincitrice girone Brindisi, promossa in Seconda Categoria: Soccer Team Fasano

Vincitrice playoff: Virtus S. Pancrazio

TERZA CATEGORIA BARI

CLASSIFICA FINALE: Audace Barletta 67; Etra Vancouver Barletta 58; Bitetto 57; United Bari 42; Dimateam 39; Olimpia Bitonto 38; Il Punto Sportivo 32; Diavoli Biancorossi e Warriors Calcio Bari 31; Invictus Lam Modugno 20; Intesa Sport Club Bari 18; Molfetta Sportiva 11; New Sport Altamura 0.

Vincitrice girone Bari, promossa in Seconda Categoria: Audace Barletta

Vincitrice playoff: Etra Vancouver Barletta

TERZA CATEGORIA FOGGIA

CLASSIFICA FINALE: Maracanà San Severo 60; Atl. Apricena 52; Sporting Manfredonia 45; Uniti per Cerignola 39; Sant’Agata di Puglia 36; Michele Biancofiore 30; Soccer Stornara 27; Poggio Imperiale 25; Bovino 20; Gargano Academy 16; San Nicandro 14; Sfinge Celle di San Vito 13.

Vincitrice girone Foggia, promossa in Seconda Categoria: Maracanà San Severo

Vincitrice playoff: Atl. Apricena