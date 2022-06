VOLLEY A3/m – Casarano, due ingaggi per Licchelli: firmano Fanizza e Marzolla

Due nuovi ingaggi per la Leo Shoes Casarano: arrivano il palleggiatore Alessandro Fanizza e lo schiacciatore Simone Marzolla.

Fanizza, classe 2004, è reduce dalla vittoria del titolo nazionale under 19 con la Materdomini Castellana, manifestazione nel quale, tra l’altro, è stato eletto Mvp. Dalla sua ha un palmares già ricco, fatto di due scudetti (under 13 nel 2017 e under 19 nel 2022), la Boy League nel 2017, il Trofeo delle Regioni nel 2019 e altri premi individuali raccolti in diverse competizioni. Nelle ultime tre stagioni, il palleggiatore ha fatto parte dei roster di Gioia del Colle e Materdomini,

Il ds Luigi Anastasia preleva anche Marzolla, classe 1999 originario di Chioggia (Ve), che arriva dalla A2 (Delta Porto Viro) ma è di proprietà della Kione Padova. Alto 198 cm, ha buone doti a muro e in battuta.