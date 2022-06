TERZA CATEGORIA/Lecce – Finale playoff, parità col KP Gallipoli ma festeggia la Polisportiva Bagnolo

La Polisportiva Bagnolo vince i playoff di Terza Categoria Lecce contro la Kale Polis Gallipoli. Si è chiusa in parità l’ultima gara della stagione, giocata ieri pomeriggio, che vedeva di fronte la seconda e la terza squadra classificata in regular season (le due compagini hanno chiuso a pari punti, sia in classifica generale, sia negli scontri diretti, sia nella differenza reti negli scontri diretti, ma il Bagnolo aveva una differenza reti generale migliore). Uno a uno dopo i tempi supplementari, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sullo stesso punteggio, grazie alle reti di Pascali, a metà primo tempo, per il Kale Polis Gallipoli, e di Stefanelli, su rigore, in avvio di ripresa, per i padroni di casa.

Secondo il regolamento, il Bagnolo si pone al primo posto dell’eventuale classifica dei ripescaggi in Seconda Categoria, dove, invece, è già approdato l’Asd Tricase, primo in classifica al termine della stagione regolare.

Vincitrice girone Lecce, promossa in Seconda Categoria: Tricase

Vincitore Playoff: Polisportiva Bagnolo