ARBITRI – Dedicata a Daniele De Santis la sezione Aia Lecce

Il nome di Daniele De Santis rimarrà, per sempre, legato al mondo arbitrale salentino. La sezione provinciale leccese dell’Aia, Associazione Italiana Arbitri, ha deciso, pochi giorni fa, di cambiare la sua denominazione in “Sezione Aia di Lecce – Daniele De Santis”, in memoria del fischietto leccese, barbaramente ucciso, nel settembre 2020, insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta, dal loro ex coinquilino dell’appartamento di via Mondello, Antonio De Marco (condannato, pochi giorni fa, all’ergastolo).

De Santis, nella scorsa estate, era stato promosso, alla memoria, arbitro di Serie A. Nella sua breve ma fulgida carriera, aveva cominciato dalle partite delle giovanili, sino ad arrivare ad arbitrare in Serie C con grande profitto.