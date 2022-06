MARTINA – Akragas travolto, esplode la festa: è finalmente Serie D!

Un Martina implacabile travolge l’Akragas nella finale di ritorno dei playoff nazionalli per le seconde di Eccellenza e taglia il traguardo della Serie D. Nettissimo il 4-0 con cui i biancazzurri itriani ribaltano la sconfitta per 3-2 di domenica scorsa ad Agrigento. Un successo fortemente voluto – e decisamente strameritato – per la formazione di mister Pizzulli, sottoposta a un incredibile tour de force dopo aver stravinto il girone B di Eccellenza, prima tentando la carta dello spareggio col Barletta, poi ripiegando sulla lunghissima e caldissima (in tutti i sensi, dato che si è giocato con temperature infernali) fase dei playoff nazionali.

Il Martina, dunque, ritroverà il Barletta nella Serie D 2022/23, categoria che aveva sfiorato lo scorso anno, nei playoff regionali e da cui mancava dalla stagione 2011-12, prologo di altre quattro stagioni vissute nei professionisti della Seconda Divisione di Lega Pro.

La cronaca parte con l’Akragas pericoloso al minuto 12, quando Piyuka manca una netta palla gol e il Martina ne approfitta su capovolgimento di fronte con la rete di Ancora, da due passi. Una manciata di minuti e i locali vanno in doppio vantaggio grazie a Barrera che bissa il gol dell’andata. Alla mezzora arriva addirittura il tris: Akragas sulle gambe, Delgado realizza dal dischetto la massima punizione concessa per fallo in area di Cipolla su Mangialardi.

La ripresa vede inevitabilmente gli ospiti all’attacco a testa bassa (colpendo anche una traversa) ma il Martina si chiude bene e, ancora con Barrera, trova il gol del 4-0 appoggiando in porta una corta respinta di Baio.

Il triplice fischio dà il via alla grande festa di Martina e dei martinesi che, mai come quest’anno, hanno fatto quadrato attorno alla squadra, spingendola verso il traguardo che meritava.

—

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 19 giugno 2022, ore 17.30

Playoff nazionali seconde Eccellenza 2021/22 – finale ritorno

MARTINA-AKRAGAS 4-0

RETI: 13′ Ancora, 17′ e 56′ Barrera, 30′ rig. Delgado

MARTINA (4–3-3): Maggi, Perrini, Cappellari, Mangialardi, Barrera, Aprile, Cerutti (87′ Pinto), Teijo (85′ Amatulli), Falconieri (64′ Petitti), Delgado (80′ Arpino), Ancora (75′ Picci). All. Pizzulli.

AKRAGAS (4-3-1-2): Harusha, Baio (64′ Di Giorgio), Tarantino (34′ Ferrigno), La Vardera, Cipolla, Tuniz, Prestia (64′ G. Taormina), Maiorano (49′ Bellanca), Pavisich, Piyuka, Corner. All. Terranova.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

NOTE: ammoniti Maiorano, Mangialardi, Cipolla, Bellanca.