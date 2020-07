SERIE A – Si riapre la classifica marcatori dopo la 32ª giornata

Al termine della 32esima giornata di Serie A, la classifica marcatori si riapre. Con i due rigori realizzati allo Stadium contro l’Atalanta, Cristiano Ronaldo vede, ora, la vetta distante solo un gol. Al comando c’è Immobile, che non vive un momento personale, e di squadra, dei migliori. Fermo Lukaku sul gradino più basso del podio. Nessuna rete realizzata (nonostante le tante occasioni da gol) ma – ed è una notizia – nessuna rete subita dal Lecce in quel di Cagliari. Per Gabriel è il secondo clean sheet stagionale dopo quello di Firenze (uno per Vigorito nella gara vinta al Via del Mare contro il Torino).

La classifica marcatori aggiornata alla trentunesima: 29 RETI: Immobile C. (Lazio); 28 RETI: C. Ronaldo (Juventus); 20 RETI: Lukaku R. (Inter); 17 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Muriel L. (Atalanta); 16 RETI: Caputo F. (Sassuolo); 15 RETI: Ilicic J. (Atalanta), Zapata D. (Atalanta), Belotti A. (Torino); 14 RETI: Dzeko E. (Roma); 13 RETI: Martinez L. (Inter); 12 RETI: Petagna A. (Spal), Berardi D. (Sassuolo); 11 RETI: Cornelius A. (Parma), Mancosu M. (Lecce), Dybala P. (Juventus), Boga J. (Sassuolo); 10 RETI: Milik A. (Napoli), Simeone G. (Cagliari), Rebic A. (Milan), Quagliarella F. (Sampdoria), Lasagna K. (Udinese); 9 RETI: Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio), Pandev G. (Genoa), Gabbiadini M. (Sampdoria), Mertens D. (Napoli); 8 RETI: Orsolini R. (Bologna), Mkhitaryan H. (Roma); 7 RETI: Lapadula G. (Lecce), Criscito D. (Genoa), Correa J. (Lazio), Kulusevski D. (Parma), Ramirez G. (Sampdoria), , Donnarumma A. (Brescia), Barrow M. (Bologna); 6 RETI: Gomez A. (Atalanta), Vlahovic D. (Fiorentina), Chiesa F. (Fiorentina), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Higuain G. (Juventus), Nainggolan R. (Cagliari), Gervinho (Parma), Di Carmine S. (Verona), Pasalic M. (Atalanta), Insigne L. (Napoli), Pulgar E. (Fiorentina), Kucka J. (Parma), De Paul R. (Udinese), Okaka S. (Udinese), Hernandez T. (Milan), Malinovskiy R. (Atalanta), Luis Alberto (Lazio); 5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Milinkovic-Savic S. (Lazio), Pessina M. (Verona), Calhanoglu H. (Milan), Pinamonti A. (Genoa), Leao R. (Milan), Ibrahimovic Z. (Milan), Torregrossa E. (Brescia), Zaniolo N. (Roma); 4 RETI: Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Ansaldi C. (Torino), Duricic F. (Sassuolo), Bani M. (Bologna), Pazzini G. (Verona), Kluivert J. (Roma), Callejon J. (Napoli), Linetty K. (Sampdoria), Zaza S. (Torino), Lozano H. (Napoli), Candreva A. (Inter), Soriano R. (Bologna), Faraoni D. (Verona); 3 RETI: Calderoni M., Falco F., Babacar K., Lucioni F. (Lecce) e altri 34; 2 RETI: La Mantia A., Farias D. (Lecce) e altri 37; UNA RETE: Tabanelli A., Barak A., Deiola A., Majer Z., Saponara R., Donati G. (Lecce) e altri 85.