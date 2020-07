SERIE A – Atalanta-Brescia inaugura la 33ª, Guida al “Via del Mare”: programma e arbitri

Arbitro napoletano per Lecce-Fiorentina. La sfida di domani sera al Via del Mare è stata affidata al signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, in campo in altri cinque match ufficiali dei giallorossi che hanno vinto solo una gara (Lecce–Spal 2-1 di quest’anno), pareggiandone due e perdendone altrettante (dati wlecce.it).

La 33esima giornata di Serie A si aprirà in serata col derbyssimo tra Atalanta e Brescia. Per i tifosi del Lecce, sperando in un risultato positivo dalla sfida coi viola di Beppe Iachini, sarà molto importante il risultato di Torino-Genoa. In caso di vittoria, il Grifone potrebbe allontanarsi dalla zona rossa ma potrebbe coinvolgere, pericolosamente, i granata. A sei turni dalla fine, con – rispettivamente – nove e undici punti di distacco dal quartultimo posto – sembrano ormai spacciate Brescia e Spal. Ma nel calcio, e nella vita, tutto può succedere.

Le designazioni arbitrali e il programma della quattordicesima giornata di ritorno:

mar. h 21.45

Atalanta-Brescia: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Baccini-Muto; IV Maggioni; VAR Pasqua-Peretti)

mer. h 19.30

Milan-Parma: Massimiliano Irrati di Pistoia (Costanzo-Di Vuolo; IV Giacomelli; VAR Nasca-Carbone)

Sampdoria-Cagliari: Luca Pairetto di Nichelino (Passeri-Mastrodonato; IV Marinelli; VAR Di Paolo-Cecconi)

Bologna-Napoli: Marco Piccinini di Forlì (Tegoni-Vivenzi; IV Rapuano; VAR Calvarese-Manganelli)

mer. h 21.45

Udinese-Lazio: Rosario Abisso di Palermo (Tolfo-Rocca; IV Serra; VAR Massa-Mondin)

Sassuolo-Juventus: Paolo Valeri di Roma 2 (Ranghetti-Liberti; IV Sacchi; VAR Chiffi-Galetto)

Roma-Verona: Fabio Maresca di Napoli (Schenone-Villa; IV Dionisi; VAR Di Bello-Fiorito)

Lecce-Fiorentina: Marco Guida di Torre Annunziata (Longo-Colarossi; IV Di Martino; VAR La Penna-Del Giovane)

gio. h 19.30

Torino-Genoa: designazione ancora non comunicata

gio. h 21.45

Spal-Inter: designazione ancora non comunicata

–

CLASSIFICA: Juventus 76 – Inter e Lazio 68 – Atalanta 67 – Roma 54 – Napoli 52 – Milan 50 – Sassuolo 46 – Verona 44 – Bologna 42 – Cagliari 41 – Parma 40 – Fiorentina 36 – Sampdoria e Udinese 35 – Torino 34 – Genoa 30 – Lecce 29 – Brescia 21 – Spal 19.