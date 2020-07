LECCE – Ritorno in campo con vista Fiorentina. Altri due ko per Liverani

Non ha tempo per riposarsi dalle fatiche del campionato il Lecce, che reduce dal pari a Cagliari si è subito allenato stamattina ad Acaya. I giallorossi devono infatti preparare la gara con la Fiorentina, alla quale seguirà quella con il Genoa.

Dall’infermeria notizie non confortanti, però, per mister Liverani. Oltre a Rossettini convalescente e a Lapadula-Meccariello allenatisi in differenziato, il gruppo ha dovuto fare a meno di Falco e Calderoni, rimasti a riposo e a rischio per mercoledì. Il fantasista ha infatti ancora dolore al ginocchio sinistro, mentre il terzino non ha recuperato dal problema al flessore accusato nel corso del match in Sardegna.

Se ne saprà di più domani, dopo la rifinitura in programma alle 19.30.